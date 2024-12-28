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Mini решила отказаться от электрической версии кабриолета Cooper

28.12.2024 16 0 0

Ожидалось, что «зелёная» версия с открытым верхом появится в 2027 году, причём выпуск планировалось наладить и в Великобритании, и в Китае.

Британская марка Mini, принадлежащая BMW, презентовала актуальный Cooper пятого поколения в начале сентября 2023-го, причём изначально дебютировала полностью электрическая версия хэтчбека, а позже добавился вариант с ДВС. В октябре текущего года производитель полностью рассекретил новый бензиновый кабриолет Mini Cooper, а электрической модификации с прибавкой Convertible пока не было. И, судя по всему, в ближайшее время такой модификации не появится.

На фото: прототип полностью электрического кабриолета Mini Cooper SE

Компания презентовала кабриолет Cooper SE ещё в июле 2022 года, правда, в статусе прототипа. Ожидалось, что серийный вариант будет запущен в производство в 2027 году, причём выпуск хотели наладить на заводах и в Великобритании, и в Китае. Однако теперь стало известно, что проект по созданию товарного варианта электрического кабриолета Cooper по-тихому отменили, об этом сообщает BMW Blog со ссылкой на собственные источники в отрасли.

В издании отметили, что никаких официальных причин для отмены проекта Cooper SE Convertible в компании не назвали, и предположили, что на это решение повлиял недостаточный (по мнению многих производителей) спрос на электромобили на многих рынках. Некоторые уже переписали свои стратегии по «озеленению» из-за сложившейся ситуации.

При этом стоит учитывать, что кабриолеты относятся не к масс-маркету, а скорее к нишевой продукции. Кстати, к примеру, в США продажи бензиновых кабриолетов Cooper и Cooper S за первые девять месяцев текущего года ещё и упали на 33,3% (до 3,3 тыс. единиц). А в третьем квартале местные дилеры и вовсе реализовали всего 127 машин (падение составило 89%).

Напомним, стартовая версия «электрохэтча» Cooper E оснащается единственным 184-сильным электромотором, расположенным на передний оси, его максимальный крутящий момент равен 290 Нм. Ёмкость тяговой батареи, интегрированной в пол, составляет 40,7 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – 305 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» этой версии требуется 7,3 секунды.

У варианта подороже – Mini Cooper SE – мощность единственного электромотора равна 218 л.с. (330 Нм), а ёмкость аккумулятора – 54,2 кВт*ч. Максимальная дальнобойность этого «зелёного» хэтчбека на одной зарядке составляет 402 км, а первую «сотню» эта «электричка» набирает за 6,7 секунды. Ещё в семействе есть хот-хэтч Mini John Cooper Works Electric с 258-сильным электродвигателем (350 Нм). Ёмкость батареи такая же, а запас хода без подзарядки ограничен 371 км. На разгон от 0 до 100 км/ч этой трёхдверке требуется 5,9 секунды.

В свою очередь у базовой версии недавно представленного бензинового кабриолета Cooper C под капотом находится 2,0-литровая турбочетвёрка, отдача которой равна 163 л.с. (250 Нм), а у варианта Cooper S мотор выдаёт 204 л.с. (300 Нм). В первом случае на разгон с места до «сотни» требуется 8,2 секунды, во втором – 6,9 секунды.

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