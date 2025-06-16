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  • Минивэн BYD Xia отправят на экспорт под новым именем: официальные кадры

Минивэн BYD Xia отправят на экспорт под новым именем: официальные кадры

16.06.2025 72 0 0

Компания BYD анонсировала экспортный вариант свежего минивэна Xia. На внешних рынках модель появится под индексом M9, а одними из первых ее получат жители Мексики.

В серийном виде подзаряжаемый гибридный минивэн BYD Xia дебютировал в Китае осенью прошлого года, на домашний рынок он вышел в январе 2025-го. Ближайшим родственником модели, напомним, является Denza D9 (Denza ныне – это суббренд BYD). Последний вэн поставляют на экспорт. Вот и модель материнской компании решено сделать глобальной. Но если минивэн Denza на всех рынках присутствует под родным индексом, то экспортный вариант Xia переименовали в BYD M9. Одними из первых «эмку» получат жители Мексики: минивэн уже обзавелся собственной страницей на местном сайте BYD.

BYD M9

Внешне BYD M9 повторил версию для Китая, разве что на хромированной плашке, которая расположена над внушительной радиаторной решеткой, вместо иероглифа красуется надпись с названием марки. Длина тоже совпадает – 5145 мм.

BYD M9

Внутри M9 также скопировал Xia. Однако при этом в семиместном салоне запечатленной на официальных картинках мексиканской версии не видать встроенного в переднюю панель отдельного, пассажирского дисплея мультимедиа. То ли он выключен, то ли в этой стране такого экрана не будет. Точно узнаем уже после презентации, как и в целом состав комплектаций.

BYD M9

В Китае для BYD Xia еще предусмотрены выдвижной холодильник (встроен в торец центрального тоннеля), подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов (водительское кресло и расположенные посередине сиденья также могут иметь массажер), планшет для задних седоков (крепится к потолку), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

BYD M9
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BYD M9
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Как и BYD Xia в Поднебесной, экспортный минивэн BYD M9 представляет собой подзаряжаемый гибрид с силовой установкой на базе бензинового турбомотора 1.5. Но все характеристики «мирового» MPV еще не раскрыты. Заявлено лишь, что первую «сотню» M9 наберет за 8,1 секунды, а суммарная дальнобойность составит 945 км. В Китае ДВС выдает 156 л.с., мощность установленного на передней оси электродвигателя составляет 272 л.с. На домашнем рынке минивэн Xia доступен с батареей емкостью 20,39 или 36,6 кВт*ч. Машина с младшим аккумулятором только на электротяге проедет 100 км по китайскому циклу CLTC, с топовой батареей – 180 км. Совокупный запас хода указан только для старшей модификации – 1060 км.

BYD Xia для Китая
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BYD Xia для Китая
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Полноценную премьеру минивэна BYD M9 проведут в Мексике 25 июня. Тогда же, вероятно, объявят цены. В Китае за BYD Xia сегодня просят 249 800 – 309 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн – 3,4 млн рублей по текущему курсу.

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