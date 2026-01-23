Гибридные авто ×

Минивэн Luxeed V9 от Chery и Huawei: официальные фото

23.01.2026 107 0 0
Для вэна Luxeed заявлены поворачивающиеся кресла второго ряда и автопилот. Модель будет доступна с гибридной установкой. В продаже новинку ждут весной.

Фото замаскированного минивэна Luxeed V9 выложили в Сеть в конце 2025-го. А в начале года нынешнего сертификат модели появился в базе Минпрома КНР, после чего сама марка поделилась первыми фирменными изображениями MPV без камуфляжа. Теперь же опубликованы дополнительные картинки.

Напомним, Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei. Марка входит в альянс HIMA, который также включает совместные с IT-гигантом бренды Stelato, Aito, Luxeed, Maextro и Shangjie – их партнерами являются BAIC, Seres, Chery, JAC и SAIC соответственно. Плюс недавно портфолио HIMA пополнила еще и марка Yijing, созданная вместе с Dongfeng. Ну а минивэн V9 стал третьей моделью Luxeed, он присоединился к седану Luxeed S7 и купеобразному паркетнику Luxeed R7

Внешность вэна выполнена в единой стилистке с остальными автомобилями Luxeed, ему достались аналогичная головная оптика и монофонарь, хотя расположенная на корме плашка шире, чем у четырехдверки и кроссовера. Над лобовым стеклом установлен лидар. Автопилот – разумеется, от Huawei.

По предварительным данным, в основе Luxeed V9 лежит разработанная Chery платформа E0X-L с 800-вольтовой электрической архитектурой. Длина минивэна равна 5359 мм, ширина – 2009 мм, высота – 1879 мм, колесная база – 3250 мм.

Новинку предложат в семиместном исполнении. Отдельных полноценных фото интерьера еще нет, хотя на имеющихся снимках виднеется табло. Также известно, что для V9 предусмотрена функция «приветствия»: сдвижная дверь откроется автоматически при приближении к ней, после чего будет запущена проекция на асфальт (ну или на землю), а кресла второго ряда развернутся к собирающимся сесть в вэн пассажирам. Кроме того, расположенные посередине сиденья можно будет развернуть лицом к галерке.

Luxeed V9 представляет собой подзаряжаемый гибрид типа EREV. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), работающий в режиме генератора. Информации об электрической начинке пока нет. При этом заявлено, что суммарная дальнобойность минивэна составляет 1250 км по циклу CLTC.

Китайские СМИ пишут, что на рынок Luxeed V9 выйдет весной. Впрочем, презентацию наверняка проведут раньше.

минивэн Китай авторынок новинки гибридные авто Luxeed Luxeed V9 Chery

 

