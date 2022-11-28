Законы ×
  • Минтранс хочет сократить количество бесплатных парковок в регионах РФ

Минтранс хочет сократить количество бесплатных парковок в регионах РФ

28.11.2022 222 0 1

Ведомство предлагает сократить количество мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях.

 

В Министерстве транспорта РФ впервые подготовили для регионов методические рекомендации, которые позволят определить «необходимое количество парковок на территории муниципальных образований с учётом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». Предполагается, что в результате бесплатных стоянок на улицах и внутри кварталов станет меньше; их должны заменить в том числе платные паркинги.

Как сообщает «Коммерсант», новые рекомендации Минтранса предполагают, что количество машин, которые проживающие в регионах автовладельцы оставляют на стоянку на улицах или же на внутриквартальных территориях, должно сократиться. В ведомстве подчеркнули, что спрос населения на длительную парковку машин (на срок более суток) необходимо удовлетворять с помощью внеуличных парковок, автостоянок и гаражей.

В документе указано, что парковка вдоль улиц может использоваться лишь как временная мера, применяемая в тех случаях, когда это позволяет пропускная способность дороги. Кроме того, местным властям рекомендовали вводить плату за пользование паркингами, когда транспортные средства занимают более 85% имеющихся в наличии мест (это не относится к зонам рядом с поликлиниками, больницами и иными социальными учреждениями).

Ещё в рекомендациях есть пункт о том, что платный паркинг или парковки с ограниченным временем работы требуются в тех местах, где жилые здания совмещены с нежилыми помещениями (к примеру, с торговыми или бизнес-центрами). Уточняется, что это нужно для «дестимулирования длительного хранения» автомобилей на стоянках, где предполагается только их временное хранение.

В «методичке» Минтранса есть указание и на создание в регионах РФ системы «мотиваций» для автовладельцев, которая поспособствует тому, чтобы водители оставляли машины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт (подобная система действует в Москве). Согласно рекомендациям, такие паркинги нужно организовать на направлениях с наиболее интенсивным пассажиропотоком: из пригорода в город, а также из периферийных районов в центр. При этом важно сделать так, чтобы поездки на общественном транспорте получались быстрее, чем на авто, а пользование выходило дешевле.

Ещё один пункт рекомендаций предполагает введение выделенных полос в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест» на самых перегруженных улицах городов. Также Минтранс выступает за использование одной общей парковки у расположенных рядом объектов с разным «функциональным назначением». Как пояснили в издании, днём такой стоянкой смогут пользоваться посетители, к примеру, административного здания, а вечером – расположенного рядом театра.

Один из собеседников издания – неназванный чиновник одного из региональных ведомств – считает, что «новая методика – сигнал для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Он пояснил, что нынешние заторы на дорогах в регионах вызваны многоэтажной застройкой и ростом автопарка. При этом, по его мнению, «пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определённому уровню комфорта, будет непросто». Ещё по мнению ряда чиновников, исполнение рекомендаций Минтранса на практике может обернуться ущемлением прав владельцев зданий, пешеходов и автомобилистов.

Напомним, в середине текущего месяца стало известно о том, что регионы РФ получат также рекомендации по установке дорожных знаков. Предполагается, что изменения позволят избавиться от «рваных» скоростных режимов.

Россия авто и общество парковки дороги законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что такое электронный ПТС, зачем он нужен и как работает Электронные ПТС в странах ЕАЭС были утверждены еще в 2015 году, реально появились в России в 2018 году, а с 1 ноября 2020 года все новые ПТС начали оформлять только в электронном виде. Одна... 75 0 0 28.11.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Passat CC «Король трассы, а в городе рвет всех»; «вообще не едет»; «образец надежности»; «сыплется, не дожидаясь 100 тысяч»; «великолепный салон, качественные материалы»; «салон убогий, как в Поло»; «... 795 11 0 27.11.2022
Статьи / Тесты Тест из таксопарка: проверь, что ты знаешь о Renault Logan первого поколения «Гражданин мира», известный у нас под именем Logan и выпускавшийся в мире под несколькими разными марками, в этом году отмечает своё 18-летие. В честь «совершеннолетия» этого невольного люби... 2710 0 2 26.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17667 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14230 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11395 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings