Минтранс хочет сократить количество бесплатных парковок в регионах РФ

В Министерстве транспорта РФ впервые подготовили для регионов методические рекомендации, которые позволят определить «необходимое количество парковок на территории муниципальных образований с учётом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». Предполагается, что в результате бесплатных стоянок на улицах и внутри кварталов станет меньше; их должны заменить в том числе платные паркинги.

Как сообщает «Коммерсант», новые рекомендации Минтранса предполагают, что количество машин, которые проживающие в регионах автовладельцы оставляют на стоянку на улицах или же на внутриквартальных территориях, должно сократиться. В ведомстве подчеркнули, что спрос населения на длительную парковку машин (на срок более суток) необходимо удовлетворять с помощью внеуличных парковок, автостоянок и гаражей.



В документе указано, что парковка вдоль улиц может использоваться лишь как временная мера, применяемая в тех случаях, когда это позволяет пропускная способность дороги. Кроме того, местным властям рекомендовали вводить плату за пользование паркингами, когда транспортные средства занимают более 85% имеющихся в наличии мест (это не относится к зонам рядом с поликлиниками, больницами и иными социальными учреждениями).

Ещё в рекомендациях есть пункт о том, что платный паркинг или парковки с ограниченным временем работы требуются в тех местах, где жилые здания совмещены с нежилыми помещениями (к примеру, с торговыми или бизнес-центрами). Уточняется, что это нужно для «дестимулирования длительного хранения» автомобилей на стоянках, где предполагается только их временное хранение.



В «методичке» Минтранса есть указание и на создание в регионах РФ системы «мотиваций» для автовладельцев, которая поспособствует тому, чтобы водители оставляли машины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт (подобная система действует в Москве). Согласно рекомендациям, такие паркинги нужно организовать на направлениях с наиболее интенсивным пассажиропотоком: из пригорода в город, а также из периферийных районов в центр. При этом важно сделать так, чтобы поездки на общественном транспорте получались быстрее, чем на авто, а пользование выходило дешевле.

Ещё один пункт рекомендаций предполагает введение выделенных полос в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест» на самых перегруженных улицах городов. Также Минтранс выступает за использование одной общей парковки у расположенных рядом объектов с разным «функциональным назначением». Как пояснили в издании, днём такой стоянкой смогут пользоваться посетители, к примеру, административного здания, а вечером – расположенного рядом театра.



Один из собеседников издания – неназванный чиновник одного из региональных ведомств – считает, что «новая методика – сигнал для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Он пояснил, что нынешние заторы на дорогах в регионах вызваны многоэтажной застройкой и ростом автопарка. При этом, по его мнению, «пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определённому уровню комфорта, будет непросто». Ещё по мнению ряда чиновников, исполнение рекомендаций Минтранса на практике может обернуться ущемлением прав владельцев зданий, пешеходов и автомобилистов.

Напомним, в середине текущего месяца стало известно о том, что регионы РФ получат также рекомендации по установке дорожных знаков. Предполагается, что изменения позволят избавиться от «рваных» скоростных режимов.