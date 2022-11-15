Ограничения скорости: регионы РФ получат рекомендации по установке дорожных знаков

О готовящихся методических рекомендациях по регулированию скоростного режима на дорогах, предназначенных для региональных властей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя директора госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. В рамках конгресса Road Traffic Russia он пояснил, что «это будет очень резонансный документ», который в ближайшее время будет направлен на оценку «профессионалам-дорожникам». В дальнейшем этот документ будет выложен на сайт Минтранса РФ для обсуждения.

Согласно сегодняшним нормам, власти субъектов РФ устанавливают скоростные лимиты на региональных трассах, Росавтодор отвечает за этот процесс на федеральных магистралях, а госкомпания «Автодор» занимается дорожными знаками на платных автодорогах. Сообщается, что новые «методички» должны избавить трассы от «рваных» режимов с необъяснимой установкой ограничивающих знаков, которые нередко провоцируют автомобилистов на нарушения, а их результатом в итоге становятся штрафы.



К разработке документа Минтранс привлёк в том числе специалистов ГИБДД. Предполагается, что работа по созданию методических рекомендаций для регионов будет завершение в течение ближайших шести месяцев. С их помощью предполагается решить проблему, когда на коротком участке дороги стремительно сменяют друг друга дорожные знаки, к примеру, резко уменьшающие максимально допустимую скорость. С такими ситуациями водители нередко сталкиваются на подъездах к населённым пунктам или в их черте. Важный момент: количество полос и ширина проезжей части, несмотря на знаки, не меняются.

Из-за «рваных» скоростных режимов Минтранс и ГИБДД ранее уже несколько раз призывали к проведению ревизии дорожных знаков на дорогах страны, однако, дальше этих «призывов» дело так и пошло. На сегодняшний день регионы РФ самостоятельно регулируют вопрос лимитирования скорости. Бывают и случаи так называемых «ловушек», когда из-за некорректно установленных дорожных знаков автомобилисты «попадают на штрафы».



Появление документа прокомментировал старший преподаватель по курсу организации и безопасности дорожного движения в Высшей школе урбанистики Андрей Мухортиков, на которого ссылается издание. Эксперт считает, что «в рекомендациях следует прописать общие рамочные принципы выбора скорости»; этот выбор, по его мнению, «должен зависеть от ширины проезжей части, наличия или отсутствия ограждения, внеуличных пешеходных переходов и их типов, тротуаров, нерегулируемых левосторонних поворотов».

Отметим, согласно сегодняшним Правилам применения дорожных указателей (в том числе знаков ограничения скорости), отмеченным в ПДД, для легковых автомобилей в городе установлено стандартное ограничение – не выше 60 км/ч, на загородных трассах разрешено разгоняться до 90 км/ч, а на автомагистралях – до 110 км/ч. Кроме того, имеются дополнительные требования, которые прописаны в ГОСТе 2019 года. Согласно этому документу, перед крутыми поворотами и зонами ремонта необходимо вводить ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч – для этого устанавливаются соответствующие знаки через каждые 50-150 метров.



Напомним, в середине сентября текущего года стало известно о том, что Росавтодор собирается обновить ведущий стандарт по дорожным знакам и разметке, чтобы внедрить «передовые, прогрессивные и ресурсосберегающие» технологии. Разработка нового стандарта обойдётся более чем в 18 млн рублей.