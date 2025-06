Mitsubishi анонсировала новинку: возможно, это кроссовер Destinator по мотивам DST Concept

Индонезийское подразделение Mitsubishi с размахом начало пиарить некую новинку. В соцсетях марки опубликованы маловразумительные тизеры. Вдобавок в Сеть выложили видеоролик с вертолетом, перетаскивающим гигантскую коробку: эту коробку потом «бросили» где-то в Джакарте, чтобы любой желающий мог фотографироваться на ее фоне и участвовать в конкурсе селфи. Наконец, запущена мобильная игра, приуроченная к премьере. А вот что это за премьера – в компании не уточнили. Известно лишь, что «что-то большое» представят на местном автосалоне GIIAS-2025, который откроется 24 июля. Впрочем, кое-какие догадки все же есть.

Предполагается, что на выставке дебютирует семиместный кроссовер, который окажется серийным воплощением концепта Mitsubishi DST. Шоу-кар, напомним, впервые показали на Филиппинах осенью прошлого года, после чего его привозили и в другие страны Юго-Восточной Азии. К слову, последняя презентация прошла совсем недавно: в начале текущего месяца DST Concept демонстрировали во Вьетнаме, а затем местный офис марки заявил о том, что товарную версию планируют выпустить до конца 2025-го. Как несложно догадаться, именно страны Юго-Восточной Азии и станут основным ареалом обитания конвейерного SUV.

Азиатские профильные медиа прочат трехрядному кроссоверу название Destinator. Это имя компания Mitsubishi зарегистрировала еще пару лет назад, и поначалу считалось, что его получит компактный паркетник. Но в итоге тот кросс появился в регионе под именем Mitsubishi Xforce (в Латинской Америке и Африке это Outlander Sport). Скорее всего, журналисты правы, ведь надпись на коробке как раз обыгрывает это слово: ready to uncover your next destination? (готовы открыть для себя свой следующий пункт назначения?)

В гамме марки новый кроссовер должен оказаться на ступеньку выше Xforce. При этом размеры концепта DST так и не были раскрыты. Габариты Mitsubishi Xforce, адресованного Юго-Восточной Азии: длина 4390 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2650 мм. Вероятно, технику Destinator разделит с младшим паркетником. То есть семиместный SUV будет доступен с бензиновым атмосферником 1.5 (103 или 105 л.с. в зависимости от рынка), который работает в паре с вариатором. В отдельных странах новый кроссовер также могут предложить с гибридной установкой на базе атмосферника 1.6 (в частности, гибрид Mitsubishi Xforce HEV представлен в Таиланде).

Больше подробностей о грядущей новинке Mitsubishi станет известно ближе к дате премьеры.