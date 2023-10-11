Новинки ×
  • Mitsubishi анонсировала новый «внедорожный» минивэн: альтернативу Delica покажут в октябре

Mitsubishi анонсировала новый «внедорожный» минивэн: альтернативу Delica покажут в октябре

11.10.2023 608 0 0

Новый MPV представят в статусе концепта. И если сам вэн так и не встанет на конвейер, то не исключено, что впоследствии некоторые дизайнерские решения перейдут на следующую Делику.

Через пару недель в Токио заработает выставка Japan Mobility Show, и японские автопроизводители начали анонсировать свои премьеры. Так, Subaru привезет необычное купе и спецверсию Forester, Suzuki покажет предвестника нового Swift, а Mazda представит прототип, который может обрисовать MX-5 следующего поколения. Главным же экспонатом Mitsubishi станет концептуальный минивэн.

1 / 2
2 / 2

У вэна пока нет собственного имени, при этом сама марка называет его crossover MPV. За «кроссоверность» отвечают полный привод и приличный дорожный просвет (но точный показатель не указан). Ну и еще минивэн мог получить защитный обвес. Другие особенности дизайна – угловатый кузов и оптика в виде светодиодных полосок, на крыше установили внушительный кофр. Новинке также обещан просторный салон. Объявлено, что концепт имеет электрифицированную начинку, однако слова «электрокар» в релизе нет: не исключено, что это гибрид.

Актуальный минивэн Mitsubishi Delica D:5

Про серийные перспективы своего crossover MPV компания не рассказала. Намеков на то, что концепт может перевоплотиться в следующий вэн Mitsubishi Delica, сообщение марки тоже не содержит. Впрочем, вполне возможно, что новая Делика все же унаследует часть дизайнерских решений концепта. Напомним, в актуальном пятом поколении внедорожный минивэн Mitsubishi пребывает с 2007 года, радикальный рестайлинг он пережил в 2018-м.

Mitsubishi L200 нового поколения (он же Triton на некоторых рынках)

На выставке Japan Mobility Show также состоится локальный дебют пикапа Mitsubishi L200/Triton шестой генерации. Мировую премьеру грузовик справил в июле в Таиланде, а камбэк на японский рынок после 12-летнего отсутствия запланирован на следующий год.

минивэн пикап Япония авторынок новинки Mitsubishi

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Renault Duster I c пробегом: вода в салоне и коррозия под пластиком Появление Renault Duster в свое время произвело эффект разорвавшейся бомбы в секторе недорогих кроссоверов. Машина с отличной проходимостью и при этом с небольшой ценой оказалась уникальной... 135 1 0 11.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Официально: можно ли не платить транспортный налог за машину, которая не эксплуатируется В жизни встречается немало ситуаций, когда автомобиль находится в собственности, но не эксплуатируется. Например, есть владельцы мощных автомобилей, на которых они выезжают только в летний с... 986 1 0 09.10.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Spark III Совсем скромные малолитражки у нас особым спросом не пользуются, нам всегда давай что-нибудь побольше, но подешевле. И всё же и Ока, и Daewoo Matiz своих покупателей как-то находили. Находил... 3625 1 2 08.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24734 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20189 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18812 10 0 08.08.2023
Change privacy settings