Премьеры Subaru в октябре: необычное купе и особый Forester

Двухдверка дебютирует в статусе концепта, и не факт, что она доберется до конвейера. А вот новая версия кроссовера появится у дилеров.

Компания Subaru перечислила экспонаты для токийской выставки Japan Mobility Show, которая распахнет свои двери для журналистов 25 октября. Главной премьерой станет новейший электрический шоу-кар, также марка продемонстрирует серийные модели. Начнем с концепта.

Прототип назвали Subaru Sport Mobility Concept. Судя по единственному на данный момент тизеру, японцы покажут купе, и у него довольно необычный дизайн. Так, двухдверке досталась узкая головная оптика, состоящая из светодиодных полосок и «штрихов», плюс концепт получил «заквадраченные» колесные арки. На лобовом стекле имеются светящиеся секции, но про назначение этого элемента компания не рассказала. Про начинку тоже пока ни слова, в Subaru лишь отметили, что концепт «отражает эволюцию спортивных ценностей» бренда.

Subaru Sport Mobility Concept 1 / 3 Subaru Sport Mobility Concept 2 / 3 Subaru Sport Mobility Concept 3 / 3

Скорее всего, Subaru Sport Mobility так и останется шоу-каром, впрочем, впоследствии некоторые дизайнерские решения вполне могут перекочевать на новые «электрички» марки.



Другая новинка Субару – спецверсия кроссовера Forester с незатейливым названием Special Edition. Как заявил производитель, особый SUV «оснащен функциями, которые побуждают принимать вызовы на открытом воздухе». И это пока вся информация. Отдельных изображений Subaru Forester Special Edition еще нет, при этом на общей картинке все же запечатлен Лесник, но каких-то явных отличий от стандартной модели не видать. Объявлено, что на домашнем рынке новое исполнение появится до конца осени.

Кроссовер Subaru Forester 1 / 5 Общий вид стенда Subaru на выставке Japan Mobility Show 2 / 5 Subaru Levorg Layback 3 / 5 Subaru Crosstrek 4 / 5 Subaru Solterra 5 / 5

Также на Japan Mobility Show привезут паркетник Subaru Crosstrek последнего поколения (экс-XV), свежий кросс-универсал Levorg Layback и электрический кроссовер Solterra (дебютировал еще в 2021-м).

