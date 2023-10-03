Кроссовер Subaru Crosstrek сохранил стандартный полный привод в Европе

Мировая премьера свежего кросса Subaru состоялась в Японии осенью прошлого года: в новом, третьем по счету, поколении модель сменила индекс XV на имя Crosstrek, которое прежде использовалось в основном в Северной Америке. На родине марки продажи стартовали в декабре 2022-го, затем такой паркетник появился в Штатах, Австралии и Южной Африке, кроме того, сейчас ведется прием заказов в странах Юго-Восточной Азии. Ну а теперь Subaru представила новый Crosstrek для Европы.

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Напомним, паркетник сохранил «тележку» Subaru Global Platform (SGP), но ее доработали: например, были усилены крепления подвески, несущая основа кузова теперь более жесткая. Также в компании заявили о том, что был перенастроен рулевой механизм. Внешне европейский Subaru Crosstrek практически полностью повторил версию для Японии. Но при этом предназначенный для Старого Света кросс почему-то крупнее: его длина составляет 4495 мм против 4480 мм у японской пятидверки. Колесная база у машин совпадает – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет европейского паркетника – 220 мм против 200 мм у версии для домашнего рынка.



Внутри «старосветский» Subaru Crosstrek тоже скопировал машины, доступные в других регионах. Главная фишка – мультимедийная система с вертикальным сенсорным планшетом диагональю 11,6 дюйма, на корпусе которого вдобавок имеются физические кнопки и шайбы. В Европе в список стандартного оборудования модели вошел комплекс EyeSight нового поколения: к двум объективам под лобовым стеклом добавлена третья широкоугольная камера, она установлена по центру и быстрее распознает велосипедистов и пешеходов. А всего комплекс включает 14 функций, 7 из которых являются новыми (среди них — центрирование в полосе движения или «автономное аварийное рулевое управление»). В базе также есть девять подушек безопасности, подогрев передних сидений и двухзонный климат-контроль.



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Атмосферный двигатель 1.6 из европейской гаммы исключен – Subaru Crosstrek предложен только в виде гибрида e-Boxer. Как и раньше, в состав установки входят бензиновый атмосферник 2.0 (однако его отдачу для Старого Света снизили со 150 до 136 л.с.) и клиноцепной вариатор Lineartronic, в который встроен электромотор мощностью 16,7 л.с. Отметим, в Японии паркетник в новом поколении обрел переднеприводный вариант, а вот в других регионах, включая Европу, пятидверка все так же по умолчанию полноприводная. Заявлено, что с места до «сотни» евроверсия разгоняется за 10,8 секунды, максимальная скорость – 198 км/ч (показатели гибридного предшественника – 10,7 секунды и 193 км/ч).



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Полноценный выход на европейский рынок состоится чуть позже, но кое-где цены уже объявлены: например, в Сербии новый Subaru Crosstrek стоит от 38 990 евро.



Об уходе из РФ компания Subaru официально не объявляла, однако введенный недавно запрет на поставки из Японии машин с двигателями объемом более 1,9 литра, видимо, означает, что, если Crosstrek и доберется до России, то только по схеме параллельного импорта (прежний XV у нас был представлен с мотором 2.0).