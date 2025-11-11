Новинки ×

Mitsubishi думает о возрождении Lancer Evolution, но пока это мечта

11.11.2025

Вряд ли потенциальное будущее модели обрадует её поклонников: пока официально не анонсированному новому спортседану прочат либо гибридную, либо полностью электрическую «начинку».

Японская компания начала выпускать Mitsubishi Lancer ещё в 1973 году, за прошедшее время модель успела не единожды сменить генерацию. Девятое поколение просуществовало с 2007 по 2019 годы, а десятым поколением стала модель, предлагавшаяся в период с 2017 по 2024 годы на некоторых азиатских рынках (в их числе Тайвань).

На фото: отправленный в отставку Mitsubishi Lancer Evolution X (версия для австралийского рынка)

Сейчас этой модели в линейке японского бренда нет, в том числе «заряженной» версии, которая продавалась под названием Lancer Evolution X (нередко сокращалось до Evo). Выпуск последнего поколения продолжался с октября 2007-го по май 2016-го. Как оказалось, в Mitsubishi думают о возможности возрождения «горячей» модели.

Об этом сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на представителя марки Каору Савасе. По его словам, производитель не отказался от идеи перезагрузки Lancer Evo, и сейчас «в её распоряжении есть инструменты», если она получит сигнал о заинтересованности клиентов в соответствующей модели от дилеров. Пока что он назвал новый Lancer Evolution «мечтой», так что до полноценного «проекта» потенциальной новинке, вероятно, пока далеко.

На фото: салон отправленного в отставку Mitsubishi Lancer Evolution X (версии для австралийского рынка)

При этом Каору Савасе намекнул, что у потенциального нового спортседана, вероятно, будет либо гибридная установка, либо полностью электрическая техника, что вряд ли порадует большинство поклонников модели. Подробностей о «начинке» пока нет, но не исключено, что гибрид получит систему, как у кроссовера Mitsubishi Outlander – с четырёхцилиндровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

Рендер нового Mitsubishi Lancer Evolution XI, автор — Никита Чуйко

Напомним, отправленный в отставку Mitsubishi Lancer Evolution X оснащался 2,0-литровой турбочетвёркой 4B11T, максимальная отдача которой составляла 295 л.с., а крутящий момент – 407 Нм. В пару этому мотору предлагались либо пятискоростная механика, либо шестиступенчатый робот с двойным сцеплением.

Ранее в СМИ появлялась неподтверждённая информация о том, что Lancer Evo может быть возрожден с помощью партнёров Mitsubishi по альянсу с Renault и Nissan. Ожидалось, что такая новинка могла бы стать близнецом хот-хэтча Megane R.S., в этом случае она получила бы 300-сильный бензиновый турбомотор объёмом 1,8 литра (420 Нм). Модели Рено в пару предлагались 6МКП и шестиступенчатый робот EDC с двумя сцеплениями.

Однако французы попрощались с хот-хэтчем ещё в начале 2023 года с помощью финальной серии Megane R.S. Ultime. Тираж составил всего 1976 экземпляров – в честь даты основания Renault Sport.

