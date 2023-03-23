История модели L200 началась в 1978 году, когда началось производство первого поколения компактного пикапа. Сегодня на конвейере четвёртая генерация, которая была впервые представлена в 2014 году. Весной 2019 года она пережила радикальный рестайлинг, а сейчас готовится к выходу полностью новое поколение, и у нас есть возможность оценить его внешний вид благодаря пикапу XRT. Он был представлен на открывшемся во вторник в Бангкоке автосалоне и пока числится концептом, хотя на самом деле является скрытым камуфляжной плёнкой пикапом L200 пятого поколения.
Новинка получит весьма брутальный угловатый дизайн. Спереди появится крупная решётка радиатора, «зажатая» между парой широких C-образных молдингов. Оптика по последней моде сделана «двухэтажной»: в верхней части расположатся узкие блоки с тремя L-образными светодиодными элементами в каждом, а чуть ниже в бампере будут находиться основные блоки ближнего и дальнего света. Сбоку выделяются характерные горизонтальные выштамповки, расположенные на крыльях и заходящие на двери. В задней части пикап получит крупные угловатые фонари, их графика пока скрыта под маскировочной плёнкой, но мы изобразили один из возможных вариантов.
Официальных данных о технических особенностях нового L200 пока нет. Предполагается, что он будет построен на рамной платформе, которую в дальнейшем позаимствуют новые пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan, а также будущие внедорожники от компаний Mitsubishi и Nissan. Скорее всего, увеличатся габариты модели по сравнению с предыдущим поколением, включая длину и колёсную базу.
Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы.
Нынешний L200 до последнего времени был официально представлен на российском рынке с двумя вариантами дизельных моторов. Базовый 2.4 мощностью 154 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» оценивается минимум в 4 179 000 рублей. Более мощный 181-сильный вариант с мотором того же объёма комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой и предлагается за 5 219 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.
Между тем, в начале этого года на рынок вышел компактный кроссовер ASX нового поколения.
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