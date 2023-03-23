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Mitsubishi L200 следующего поколения: новые изображения

23.03.2023 125 0 0

На этой неделе японская компания продемонстрировала концептуальный пикап XRT, который позволяет разглядеть все особенности внешнего вида нового серийного L200.

История модели L200 началась в 1978 году, когда началось производство первого поколения компактного пикапа. Сегодня на конвейере четвёртая генерация, которая была впервые представлена в 2014 году. Весной 2019 года она пережила радикальный рестайлинг, а сейчас готовится к выходу полностью новое поколение, и у нас есть возможность оценить его внешний вид благодаря пикапу XRT. Он был представлен на открывшемся во вторник в Бангкоке автосалоне и пока числится концептом, хотя на самом деле является скрытым камуфляжной плёнкой пикапом L200 пятого поколения.

Рендер нового L200

Новинка получит весьма брутальный угловатый дизайн. Спереди появится крупная решётка радиатора, «зажатая» между парой широких C-образных молдингов. Оптика по последней моде сделана «двухэтажной»: в верхней части расположатся узкие блоки с тремя L-образными светодиодными элементами в каждом, а чуть ниже в бампере будут находиться основные блоки ближнего и дальнего света. Сбоку выделяются характерные горизонтальные выштамповки, расположенные на крыльях и заходящие на двери. В задней части пикап получит крупные угловатые фонари, их графика пока скрыта под маскировочной плёнкой, но мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер нового L200

Официальных данных о технических особенностях нового L200 пока нет. Предполагается, что он будет построен на рамной платформе, которую в дальнейшем позаимствуют новые пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan, а также будущие внедорожники от компаний Mitsubishi и Nissan. Скорее всего, увеличатся габариты модели по сравнению с предыдущим поколением, включая длину и колёсную базу.

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы.

Нынешний Mitsubishi L200
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Нынешний Mitsubishi L200
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Нынешний Mitsubishi L200
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Нынешний L200 до последнего времени был официально представлен на российском рынке с двумя вариантами дизельных моторов. Базовый 2.4 мощностью 154 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» оценивается минимум в 4 179 000 рублей. Более мощный 181-сильный вариант с мотором того же объёма комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой и предлагается за 5 219 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.

Между тем, в начале этого года на рынок вышел компактный кроссовер ASX нового поколения.     

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