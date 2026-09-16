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  • Младший кроссовер Volkswagen ID.Era 5X готовится к старту продаж: показан интерьер

Младший кроссовер Volkswagen ID.Era 5X готовится к старту продаж: показан интерьер

16.09.2026 335 0 0
Младший кроссовер Volkswagen ID.Era 5X готовится к старту продаж: показан интерьер

В отличие от остальных моделей семейства ID.Era, компактный паркетник будет доступен исключительно с электрической начинкой. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

Сертификат кроссовера Volkswagen ID.Era 5X производства совместного предприятия SAIC Volkswagen появился в базе Минпрома КНР в начале августа, после чего сама марка распространила первые фирменные изображения. Публичный показ провели в конце прошлого месяца на автосалоне в Чэнду. Но лишь сейчас продемонстрировали интерьер новинки. Одновременно Volkswagen сообщил о старте приема «слепых» заказов, то есть без объявления всех характеристик и цен. Напомним, что ID.Era 5X – это уже четвертая модель новейшего семейства от СП. Ранее в Китае стартовали продажи флагманского трехрядного кроссовера VW ID.Era 9X и седана VW ID.Era 5S, плюс на подходе паркетник VW ID.Era 8X. Все эти автомобили разработаны специально для Китая с учетом предпочтений местной публики.

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В пятиместном салоне Volkswagen ID.Era 5X – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Физические кнопки имеются лишь на руле и дверях. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

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Внешность оформлена в едином ключе с остальными моделями линейки ID.Era. Кроссовер имеет гладкий «нос», двухъярусную головную оптику и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки. В дорогих комплектациях VW ID.Era 5X может иметь стеклянную крышу и автопилот со 192-строчным лидаром над лобовым стеклом.

Сообщается, что в основе кросса лежит платформа CEA, разработанная совместно с фирмой Xpeng. Длина Volkswagen ID.Era 5X равна 4560 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2815 мм. Предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

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Старшие кроссоверы и седан семейства ID.Era – это подзаряжаемые гибриды. А вот компактный паркетник представляет собой электрокар. VW ID.Era 5X предложат с 211-сильным электромотором. По данным китайских СМИ, двигатель установлен на задней оси. Емкость батареи от CATL все еще не раскрыта, как и запас хода.

В продажу электрокросс Volkswagen ID.Era 5X поступит до конца года, так что полноценная премьера не за горами.

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