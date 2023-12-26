Модная «семёрка»: Geely готовится запустить в продажу новый лифтбек Jiyue 07

О технике грядущей «электрички» еще не рассказали, но, скорее всего, как и родственный паркетник, новинку предложат с задним или полным приводом.

В 2021 году китайские холдинг Geely и IT-гигант Baidu создали совместное предприятие Jidu Auto для выпуска электрокаров с продвинутым автопилотом: доля Geely в этой компании составляла 45%, Baidu – 55%. В прошлом году под маркой Jidu представили два прототипа – кроссовер Robo-01 и лифтбек Robo-02. Заказы на паркетник начали принимать в том же 2022-м, но затем бизнес застопорился: СП не смогло получить разрешение на массовое производство (предполагается, что из-за изменений в законодательстве у Jidu Auto просто не хватило «квалификации»). Проект перезапустили в году нынешнем, основав новую совместную фирму, причем главенствующая роль в ней уже у компании Geely – ее доля составляет 65% (оставшиеся 35% – доля Baidu). Ну а вместо Jidu появилась марка Jiyue, электрокросс же переименовали в Jiyue 01, он все-таки вышел на рынок.

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Так вот теперь анонсирована вторая серийная модель: это упомянутый выше лифтбек, однако ему присвоен индекс 07, а не 02, как ожидалось ранее. Кстати, даже китайские профильные СМИ отметили, что цифра 7 сегодня пользуется особым почетом у местных автопроизводителей. В частности, в портфеле того же холдинга Geely есть электроседан Zeekr 007 и гибридный паркетник Geely Galaxy L7, вдобавок к премьере готовится четырехдверка Lynk & Co 07. Но вернемся к грядущей новинке Jiyue.



Jiyue 07

Вместе с анонсом опубликованы фирменные изображения пятидверки, и, судя по ним, от прошлогоднего концепта товарная модель ничем не отличается. Особенности экстерьера – пиксельные секции спереди (расположены над и под блоками фар), пиксельные же задние фонари и стеклянная крыша. На дверях нет ручек – они открываются с помощью миниатюрных кнопок (сами двери наверняка безрамочные). Отдельных картинок интерьера лифтбека марка Jiyue пока не предоставила. Впрочем, и так видно, что Jiyue 07 получил единое табло во всю ширину передней панели, как у родственного кроссовера Jiyue 01.



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В основе электрокаров Jiyue лежит платформа SEA от Geely. Скорее всего, «семерка» тоже имеет пару лидаров и множество датчиков и камер. Да и технику лифтбек, вероятно, разделил с паркетником, то есть Jiyue 07 предложат в двух модификациях: у базовой будет один 272-сильный электромотор на задней оси, у топовой полноприводной – два электродвигателя с суммарной отдачей 544 л.с. Одномоторный кросс укомплектован батареей емкостью 71,4 кВт*ч, за доплату можно заказать аккумулятор на 100 кВт*ч. В первом случае запас хода паркетника равен 550 км (по циклу CLTC), во втором – 720 км. Полноприводный Jiyue 01 по умолчанию имеет батарею на 100 кВт*ч, его дальнобойность – 660 км.



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Полноценную премьеру лифтбек Jiyue 07 справит в следующем году. Родственный кроссовер сейчас стоит от 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 813 000 рублей по текущему курсу. О планах вывести марку Jiyue за пределы китайского рынка компании Geely и Baidu пока не сообщали.

