Мой Ford — моя крепость: представлен пикап Rezvani Fortress на базе Ford F-150 Raptor

Американская компания Rezvani Motors продолжает расширять свою линейку похожих на броневики моделей — встречаем пикап Fortress, название которого в переводе с английского на русский означает «крепость». Базовый Fortress предлагает всего лишь брутальный образ за весьма солидную сумму, а за доплату доступна настоящая броня и куча другого оборудования для выживания в экстремальных ситуациях.

До появления Fortress компания Rezvani Motors не работала с маркой Ford, и вот теперь это упущение исправлено. За основу Fortress взят масл-трак Ford F-150 Raptor, сам по себе достаточно брутальный и мощный, но Rezvani выводит его харизму на совершенно новый уровень.

В облике Rezvani Fortress ничто не напоминает о Ford F-150 Raptor, новый образ формируют ярко выраженные мускулы и грани, светотехника полностью новая, а размер «зубастых» колёс в распухших колёсных арках достигает 40 дюймов! Дизайн интерьера при этом совершенно стандартный, фордовский, Rezvani добавляет сюда лишь управление дополнительным оборудованием.

Минимальная цена Rezvani Fortress — 285 000 долларов, и за эти деньги вы получаете просто новый образ в сочетании со стандартной техникой Ford F-150 Raptor, то есть пикап оснащён 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 (456 л.с., 692 Нм) в сочетании с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». За доплату в 4500 долларов можно заказать спортивную выхлопную систему, поднимающую мощность на 10 л.с.

Более мощный 5,2-литровый компрессорный V8 Predator от Raptor R обойдётся в дополнительные 35 000 долларов, причём Rezvani поднимает его отдачу со стоковых 730 л.с. и 868 Нм до 862 л.с. и 881 Нм.

Стандартная подвеска Ford F-150 Raptor уже хорошо приспособлена на быстрой езды по бездорожью, но Rezvani предлагает два варианта апгрейда, наиболее крутой из которых стоит 8500 долларов и подразумевает установку более энергоёмких амортизаторов King Shocks 3.0 с внешними резервуарами. Более мощные тормоза Brembo тоже стоят 8500 долларов.

Самые дорогие опции — это фирменные пакеты дополнительного оборудования от Rezvani. Например, за 85 000 долларов предлагается пакет Armored Package, куда входят базовый уровень бронирования кузова в сочетании с усиленной подвеской, миноискатель, стальной передний бампер «для тарана», шины Run Flat (не боятся проколов), дымовая завеса и ослепляющие фары на случай ухода от погони, система распыления перцового газа, сирена и стробоскопы, переговорное устройство, ночной тепловизор, защита от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованная аптечка с набором для предотвращения гипотермии, каски и противогазы для всего экипажа.

За 150 000 долларов предлагается тот же пакет Armored Package, но с уровнем бронирования B5.

За 14 500 долларов можно добавить к машине «автономный» пакет Off-Grid Package с топливохранилищем на 116 галлонов (511 л), спутниковым интернетом, рацией дальнего действия, солнечной батареей, бензиновым генератором, воздушным компрессором, холодильником, баком для хранения воды и краником для питья.

Есть ещё куча других более мелкий, но полезных опций, перечислять которые мы здесь не будем. На «полном фарше» цена Rezvani Fortress поднимается до 582 685 долларов!