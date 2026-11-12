Молодёжный кроссовер Volkswagen ID.Era 5X предложен сразу со скидками

В каталоге Минпрома КНР кроссовер Volkswagen ID.Era 5X засветился еще в августе, публичный показ провели в конце того же месяца на автосалоне в Чэнду. Прием «слепых» заказов в Китае стартовал в сентябре. Теперь раскрыты характеристики и цены, паркетник стал доступен к покупке. Напомним, что 5X – это уже четвертая модель линейки ID.Era от совместного предприятия SAIC Volkswagen. А еще это первый электрокар семейства. Ранее стартовали продажи гибридных трехрядного кроссовера VW ID.Era 9X, его укороченной версии VW ID.Era 8X и седана VW ID.Era 5S. Все эти автомобили разработаны специально для Китая с учетом предпочтений местной публики.

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В SAIC Volkswagen паркетник ID.Era 5X считают молодежным, хотя внешность оформлена в едином ключе с остальными моделями семейства. Кроссовер имеет гладкий «нос», двухъярусную головную оптику и монофонарь. В нижней части переднего бампера есть активные заслонки.

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Длина новинки составляет 4560 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2815 мм. Предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски. Стандартный объем багажника не озвучен, зато производитель похвастался максимальным показателем со сложенными спинками второго ряда – 1815 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.

В пятиместном салоне – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль, раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Физические кнопки имеются лишь на руле и дверях. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

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По уточненным данным, у Volkswagen ID.Era 5X передний привод. Электромотор един для всех версий, он выдает 211 л.с. и 270 Нм. Самый дешевый кроссовер получил батарею емкостью 45,8 кВт*ч, с ней ID.Era 5X проедет 415 км по циклу CLTC, а первую «сотню» базовый паркетник наберет за 7,1 секунды. У остальных исполнений аккумулятор на 58,5 кВт*ч, запас хода – 520 км, с 0 до 100 км/ч эти варианты разгоняются за 7,3 секунды. Максимальная скорость от версии не зависит – 175 км/ч.

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Всего у Volkswagen ID.Era 5X четыре комплектации. В списке оборудования двух начальных версий значатся: упомянутые экраны и зарядка для телефона, внешние динамики (да, паркетник способен проигрывать музыку снаружи), семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой. В следующей комплектации появляются рейлинги на крыше (сама крыша – уже стеклянная), электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, выдвижной ящик под задним диваном. Топовый вариант – это еще проекционный дисплей, система распознавания лиц, функция дистанционной парковки и расширенный комплекс водительских ассистентов (этот набор также включает 192-строчный лидар над лобовым стеклом).

Volkswagen ID.Era 5X оценили в 119 900 – 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. При этом, уже традиционно для марки, первым покупателям паркетник доступен со скидками, с их учетом он обойдется в 99 900 – 139 900 юаней (1,2 млн – 1,7 млн рублей).