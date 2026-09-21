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  • Молодёжный седан Aion Ray 7 от GAC готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

Молодёжный седан Aion Ray 7 от GAC готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

21.09.2026 1668 0 0
Молодёжный седан Aion Ray 7 от GAC готовится к старту продаж: рассекречен интерьер

Бренд Aion вот-вот выведет на домашний рынок новый электрокар. Модель получила довольно эффектный облик, в салоне установили раздельные дисплеи и спортивные кресла. Новинка сертифицирована с единственным мотором.

Линейку Ray принадлежащая концерну GAC марка Aion анонсировала в июле текущего года. Эта серия, напомним, создана в основном для молодежной аудитории. Первенцем нового семейства стал крупный электрический седан Aion Ray 7, его внешность раскрыли в августе. Теперь объявлено о старте производства. Одновременно марка продемонстрировала интерьер электрокара.

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Внутри Aion Ray 7 – лаконичная передняя панель, трехспицевый руль и раздельные экраны, причем приборный установлен почти вплотную к лобовому стеклу. Седану также достались спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой. В верхней части двухэтажного тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

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Что же касается дизайна экстерьера, то он выполнен в новом для Aion стиле, который уже примерил поступивший в продажу весной кроссвэн Aion N60. Особенности облика Aion Ray 7 – помещенные в единую панель сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней (фары расположены под этими линиями) и оформленные в том же ключе задние фонари. На бамперах и передних крыльях есть «прорези».

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Седан еще имеет безрамочные двери с полускрытыми ручками, «изломанную» подоконную линию и желтые тормозные суппорты. На крышке багажника есть черный спойлер. В списке оборудования также заявлен продвинутый автопилот, этот комплекс включает 192-строчный лидар над лобовым стеклом и три 4D-радара миллиметрового диапазона. 

Длина Aion Ray 7 равна 4960 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2920 мм. Объем багажника пока не озвучен.

Седан уже сертифицировали. Согласно документам китайского Минпрома, Aion Ray 7 предложат с 245-сильным электромотором. Местные СМИ уточняют, что двигатель расположен на задней оси. Новинке также обещаны «тормоза по проводам» от Huawei, «интеллектуальная система управления крутящим моментом» iTrack от той же фирмы и адаптивные амортизаторы. Емкость батареи CATL все еще не названа, зато в Aion похвастались запасом хода – 700 км по циклу CLTC.

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В Китае уже ведется прием «слепых» заказов, то есть пока без объявления цен. Полноценная презентация GAC Aion Ray 7 состоится в ближайшее время.

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