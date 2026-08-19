Показан молодёжный седан Aion Ray 7 от GAC

Новая четырехдверка марки Aion будет доступна с полностью электрической силовой установкой. На домашнем рынке модель ждут в продаже до конца текущего года.

В июле принадлежащий компании GAC бренд Aion анонсировал новую линейку Ray, созданную в основном для молодежной аудитории. Тогда же были опубликованы тизеры первенца этой серии – седана Aion Ray 7. В начале августа четырехдверка засветилась в каталоге Минпрома КНР. Ну а теперь состоялся официальный показ седана.

Облик модели выполнен в новом для марки Aion стиле, который уже примерил поступивший в продажу весной кроссвэн Aion N60. Особенности дизайна – помещенные в единую панель сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней (фары расположены под этими линиями) и оформленные в том же ключе задние фонари.

1 / 2 2 / 2

В бамперах и на передних дверях есть «прорези». Седан также имеет «изломанную» подоконную линию, полускрытые ручки и желтые тормозные суппорты, а на крышке багажника установлен небольшой черный спойлер. Кроме того, для Ray 7 предусмотрен продвинутый автопилот: комплекс включает 192-строчный лидар над лобовым стеклом и три 4D-радара миллиметрового диапазона. Интерьер еще не показали, но и так понятно, что внутри будет крупный экран мультимедийной системы.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Согласно сертификату, длина GAC Aion Ray 7 равна 4960 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2920 мм. Новинке положены 17- или 19-дюймовые диски.

GAC Aion Ray 7 представляет собой электрокар. Четырехдверку сертифицировали с единственным 245-сильным электромотором. На какой оси расположен двигатель – пока неизвестно. Нет данных и о емкости батареи. Зато седану обещана электроника Huawei: в частности, заявлены «тормоза по проводам».

По предварительной информации, на домашний рынок электроседан выйдет до конца текущего года. Больше подробностей должны раскрыть в ближайшее время.