Москвичи предпочитают «корейцев»

Подведены итоги продаж на московском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал текущего года. В период с января по март в столице было реализовано 48,5 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Каждый четвертый проданный на московском рынке автомобиль относится к корейским брендам. За первые три месяца 2018 года 7 484 москвичей стали владельцами моделей Kia и 5 254 – Hyundai. Замыкает тройку немецкий бренд Volkswagen – 3 617 единиц.

Место Марка Объем продаж, штук 1 Kia 7 484 2 Hyundai 5 252 3 Volkswagen 3 617 4 Skoda 3 297 5 Toyota 3 127 6 Mercedes-Benz 3 126 7 Nissan 2 860 8 Renault 2 715 9 BMW 2 590 10 Lada 2 211

Кроме того в ТОП-10 наиболее востребованных марок на рынке Москвы вошли: Skoda с 3 297 проданными автомобилями, у Toyota их 3 127 штук, Mercedes-Benz (3 126 автомобилей), Nissan (2 860 штук), Renault (2 715 единиц), BMW (2 590 машин) и замыкает десятку вазовская Lada – 2 211 реализованных автомобилей.

Для сравнения, общероссийский рейтинг выглядит следующим образом:

Место Марка Объем продаж, штук 1 Lada 79 114 2 Kia 52 201 3 Hyundai 38 891 4 Renault 33 195 5 Volkswagen 21 294 6 Toyota 20 587 7 Nissan 18 084 8 Skoda 16 891 9 Ford 12 768 10 Mitsubishi 10 232

Отметим, объем продаж на российском рынке в марте текущего года вырос на 14%. Всего было реализовано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.