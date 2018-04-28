Москвичи предпочитают «корейцев»

Подведены итоги продаж на московском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал текущего года. В период с января по март в столице было реализовано 48,5 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Каждый четвертый проданный на московском рынке автомобиль относится к корейским брендам. За первые три месяца 2018 года 7 484 москвичей стали владельцами моделей Kia и 5 254 – Hyundai. Замыкает тройку немецкий бренд Volkswagen – 3 617 единиц.
|Место
|Марка
|Объем продаж, штук
|1
|Kia
|7 484
|2
|Hyundai
|5 252
|3
|Volkswagen
|3 617
|4
|Skoda
|3 297
|5
|Toyota
|3 127
|6
|Mercedes-Benz
|3 126
|7
|Nissan
|2 860
|8
|Renault
|2 715
|9
|BMW
|2 590
|10
|Lada
|2 211
Кроме того в ТОП-10 наиболее востребованных марок на рынке Москвы вошли: Skoda с 3 297 проданными автомобилями, у Toyota их 3 127 штук, Mercedes-Benz (3 126 автомобилей), Nissan (2 860 штук), Renault (2 715 единиц), BMW (2 590 машин) и замыкает десятку вазовская Lada – 2 211 реализованных автомобилей.
Для сравнения, общероссийский рейтинг выглядит следующим образом:
|Место
|Марка
|Объем продаж, штук
|1
|Lada
|79 114
|2
|Kia
|52 201
|3
|Hyundai
|38 891
|4
|Renault
|33 195
|5
|Volkswagen
|21 294
|6
|Toyota
|20 587
|7
|Nissan
|18 084
|8
|Skoda
|16 891
|9
|Ford
|12 768
|10
|Mitsubishi
|10 232
Отметим, объем продаж на российском рынке в марте текущего года вырос на 14%. Всего было реализовано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
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