Мотоциклы в России дешевеют, но лучше продаются

Средняя стоимость байка в прошлом месяце составила 40 602 рубля, а это меньше чем в прошлом году на 12%. Самые дешевые мотоциклы в Ульяновске, а самые дорогие в Санкт-Петербурге, информирует площадка Avito Авто, ссылаясь на собственное исследование.
Наиболее востребованными в России в апреле были дорожные мотоциклы – 67,5% запросов пришлось на эту категорию, второе место – кросс и эндуро с 18,7%, а на третьем разместились спортивные байки – 11,1%.
Средний ценник по сравнению с апрелем 2017 года упал на 12% и составил 40 602 рубля. Самые дорогие мотоциклы в покупали в Санкт-Петербурге – средняя цена там составила 68 572 рубля, Новосибирск – 62 332 рубля и Нижний Новгород – 60 708 рублей. Топ-3 низких цен составили следующие города: Ульяновск (35 134 рубля), Барнаул (35 675 рублей) и Воронеж (39 906 рублей).
Средняя стоимость видов мотоциклов в России
|Виды мотоциклов
|Средняя цена рублей
|Изменения за год
|Дорожные
|32 850
|-8%
|Спортивные
|60 318
|-16,7%
|Кросс и эндуро
|49 426
|-7%
|Чопперы
|66 330
|-16,2%
|Кастом-байки
|50 811
|-10,5%
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что в России растет спрос на подержанные мотоциклы.
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