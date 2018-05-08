В апреле на рынке мотоциклов в нашей стране наблюдался рост спроса, при этом количество предложений, наоборот, сократилось.

08 Май Мотоциклы в России дешевеют, но лучше продаются

Средняя стоимость байка в прошлом месяце составила 40 602 рубля, а это меньше чем в прошлом году на 12%. Самые дешевые мотоциклы в Ульяновске, а самые дорогие в Санкт-Петербурге, информирует площадка Avito Авто, ссылаясь на собственное исследование.

Наиболее востребованными в России в апреле были дорожные мотоциклы – 67,5% запросов пришлось на эту категорию, второе место – кросс и эндуро с 18,7%, а на третьем разместились спортивные байки – 11,1%.

Средний ценник по сравнению с апрелем 2017 года упал на 12% и составил 40 602 рубля. Самые дорогие мотоциклы в покупали в Санкт-Петербурге – средняя цена там составила 68 572 рубля, Новосибирск – 62 332 рубля и Нижний Новгород – 60 708 рублей. Топ-3 низких цен составили следующие города: Ульяновск (35 134 рубля), Барнаул (35 675 рублей) и Воронеж (39 906 рублей).

Средняя стоимость видов мотоциклов в России

Виды мотоциклов Средняя цена рублей Изменения за год Дорожные 32 850 -8% Спортивные 60 318 -16,7% Кросс и эндуро 49 426 -7% Чопперы 66 330 -16,2% Кастом-байки 50 811 -10,5%

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что в России растет спрос на подержанные мотоциклы.