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  • МВД против: новых указателей для обозначения зоны действия дорожных камер не будет

МВД против: новых указателей для обозначения зоны действия дорожных камер не будет

05.06.2020 115 0 0

Инициативу по введению в России таких дорожных знаков, с которой выступили защитники прав автомобилистов, в ведомстве сочли «необоснованной».

 

Согласно действующим нормам, камеры на российских дорогах должны быть обозначены информационной табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» (либо разметкой 1.24.4). Однако законодатели продолжают обсуждать возможные изменения в нынешних правилах. В прошлом месяце стало известно об инициативе, с которой выступила рабочая группа «Защита прав автомобилистов» ОНФ: ввести в ПДД новые знаки, которые будут предупреждать водителей о зоне, в которой дорожные камеры измеряют среднюю скорость движения машин.

Причём, по мнению инициаторов, новые дорожные знаки «Зона автоматического контроля» должны предупреждать не только о въезде в зону «под присмотром» камер (в городе – за 150-300 метров до комплекса фиксации, на загородных трассах – за 300-500 метров), но и о выезде из неё (через 50-100 метров после границы участка). 

Как сообщает «Коммерсант», на это предложение отреагировал первый замминистра МВД Александр Горовой: по его словам, идеи рабочей группы ОНФ «не корреспондируются» с методикой, которая была утверждена правительством РФ в конце прошлого года. Речь идёт о документе, который совместными усилиями создали Минтранс и ГИБДД: согласно ему, о камерах нужно предупреждать с помощью знаков на въезде в населённые пункты, за пределами городов – за 150-300 метров. Отметим, эта методика носит рекомендательный характер.

Александр Горовой отметил, что введение новых указателей, обозначающих начало и конец зоны автоматического контроля, не соответствует Венской конвенции о дорожных знаках 1968 года. Замминистра МВД пояснил, что так называемые «зональные» знаки используют для обозначения участков с действующими ограничениями, запретами или предписаниями, а те указатели, которые инициаторы предлагают ввести в ПДД, являются информационными. 

Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что в МВД саму идею обозначения камер, измеряющих среднюю скорость движения на отрезке дороги, сочли «необоснованной и избыточной».

Напомним, обсуждение изменений обозначения камер на российских дорогах началось после того, как летом 2019 года президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что комплексы фиксации нарушений ПДД не нужно «специально прятать». Речь тогда шла о приборах, установленных таким образом, чтобы была возможность «подловить» водителей: к примеру, о комплексах, которые следят за ровными, хорошо просматриваемыми участками дорог с неоправданно невысоким лимитом скорости (там они нередко штрафуют автомобилистов за превышение).

В прошлом месяце также стало известно о том, что контроль над дорожными камерами в России хотят передать «дочке» Ростеха – Минкомсвязи занималось подготовкой распоряжения правительства, согласно которому единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию комплексов фиксации нарушений ПДД станет ООО «Глонасс БДД». Не удивительно, что этой идеей «не прониклись» частные компании, которые уже потратились на установку камер и получают свою часть денег с каждого уплаченного штрафа.

Россия авто и общество дороги ГИБДД ПДД законы

 

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