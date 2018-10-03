Обновлённый закон «О полиции», который начал действовать сегодня, 3 октября 2018 года, обязал Министерство внутренних дел раскрывать данные об автовладельцах. Информацию полицейские должны предоставлять «по определению об истребовании сведений», которое выносит должностное лицо. При этом у него должно быть право возбуждать дело по административному правонарушению.

Поправка в документе потребовалась для устранения юридического пробела, с которым столкнулись администрации ряда российских городов, где начали появляться платные парковки. Как отмечает «Коммерсант», речь идёт о Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Курске, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

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Сложилась следующая ситуация: местные парковочные инспекции не имеют возможности контролировать оплату автомобилистами стояночных мест. Получается так, что сотрудник службы фотографирует машину, владелец которой решил не оплачивать парковку, но по номеру ТС не может получить из полицейского банка данных информацию о собственнике, чтобы направить тому соответствующее уведомление о штрафе.

Решить эту проблему по идее должен обновлённый закон «О полиции», однако не все с этим согласны. Так, в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга пояснили, что для получения сведений об автовладельцах, нужно предоставить МВД документ – его вынесение считается возбуждением дела о правонарушении. Его роль может выполнить протокол, однако, он не составляется в случае, если нарушение фиксирует камера. В таких обстоятельствах выносится штрафное постановление, а в нём уже должны быть указаны персональные данные водителя.

По мнению представителей центра управления парковками Северной столицы, для передачи информации о водителях администрациям понадобятся также поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект пока был принят Госдумой только в первом чтении, сейчас документ готовят ко второму основному чтению. Помимо этого будет нужен очередной приказ МВД, касающийся информационного обмена между полицией и органами власти.

Однако в других городах дополнительных «бумажек» решили не ждать. Так, в администрации Екатеринбурга отметили, что первым не оплатившим парковку водителям «письма счастья» направят уже сегодня, 3 октября. Штраф составит от 1 000 до 3 000 рублей.

В Краснодаре приняли решение немного отсрочить отправку штрафов (1 000 рублей) водителям. Известно, что автомобилисты начнут получать такие письма до конца 2018 года. Об этом рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Владимир Архипов.

Несмотря на то, что в Петербурге решили подождать поправок в КоАП и приказа МВД, именно здесь накопилось уже более 500 тысяч штрафов за нарушения на платных парковках, их сумма составляет 1,6 млрд. рублей. Информации о том, когда появятся нужные документы, пока нет.