На одном из загруженных участков платной трассы М-4 «Дон» изменена схема движения

Не все страны с популярными у россиян зарубежными курортами уже готовы принимать гостей (из-за пандемии коронавируса), так что неудивительно, что наплыв туристов на местные курорты в этом году увеличен. В том числе и тех, кто добирается до черноморского побережья на своих автомобилях. В разгаре август – самый популярный месяц отпускного сезона и одновременно пик проведения дорожных работ. Так что всем, кто движется по трассе М-4 «Дон», стоит быть внимательными: появилось несколько новых объездов из-за реконструкции в Тульской области.



Сейчас в регионе ежесуточный трафик на трассе достигает 70 тыс. автомобилей. Работы проводятся на участке с 275-го по 287 километр – по направлению в сторону Москвы. Чтобы автомобилисты могли без проблем проезжать реконструируемый отрезок, в госкомпании «Автодор» (в её доверительном ведомстве находится платная трасса М-4) решили построить три временных объездных дороги.

Первой дорожники открыли объездную дорогу с временным мостом через реку Турдей на участке с 284-го по 286 километр. Теперь работники здесь смогут начать разбирать старый отрезок трассы, не мешая движению транспортного потока. Затем они приступят к строительству нового участка платной автодороги.



Как отметили в «Автодоре», движение по остальным двум объездным дорогам планируется поэтапно запустить до 20 августа. Они пройдут на участках с 275-го по 277 км и с 280-го по 282 км. Созданные на время реконструкции временные дороги и искусственные сооружения позволят сохранить движение по четырём полосам, а значит, пропускная способность отрезка в Тульской области останется прежней.

Напомним, реконструкция нужна, чтобы избавиться от так называемых «тульских горок» – это отрезок трассы М-4 «Дон», который представляет собой серию крутых подъёмов и спусков. Теперь дорожники реконструируют этот участок: спрямляют путь, строят новые мосты, путепроводы и транспортные развязки. В итоге дорога станет ровнее, а максимальная допустимая скорость, вероятно, выше.



Работы разделили на три этапа. Сейчас дорога уже полностью готова на первых двух из них: с 211-го по 218-ый и с 221-го по 225 километр – по направлению из Москвы в сторону юга. Пока что идёт благоустройство указанных участков, его завершат до осени текущего года. После этого участки откроют для движения по обычной схеме.

Информации о том, когда будет завершён третий этап реконструкции участка трассы «Дон» в Тульской области, пока нет. Ранее сообщалось, что работы на отрезке завершат в третьем квартале текущего года. Известно, что по окончанию работ платной автодороге в этом месте присвоят техническую категории 1Б. (не менее четырёх полос для движения, встречные потоки разделены, нет примыканий к другим дорогам на одном уровне).



Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что на М-4 начали строить новые развязки в районе Геленджика. Они появятся на реконструируемом отрезке платной автодороги с 1513-го по 1517 километр. Дорожники также возведут односторонние двухполосные альтернативные проезды по обе стороны от основного хода трассы.

