На реконструкцию дорог, ведущих к платной трассе возле Хабаровска, потратят 1,2 млрд рублей

О требуемой на реконструкцию сумме – 1,2 млрд. руб. – сказал вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он назвал её «очень большой для бюджета города» и пояснил, что «всем придётся поработать над источником пополнения бюджета, перераспределением по отраслям». Проблема связана с тем, что состояние местных дорог нужно улучшить, чтобы транспорт мог беспрепятственно выезжать на «Обход Хабаровска» после того, как его достроят.

По словам мэра Хабаровска Александра Соколова, на эти деньги нужно довести до норматива несколько объектов: речь идёт о городских дорогах, примыкающих к платной трассе посредством пяти развязок.

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Для нужной пропускной способности эти городские магистрали должны иметь по четыре полосы. По плану дорожники завершат работы в течение трёх лет (тратить планируется примерно по 400 млн. руб. в год).

Глава города пояснил, что когда «Обход Хабаровска» будет достроен, объём транзитного транспорта в городе станет меньше на 18%. Большегрузный транспорт будет в меньшей степени разрушать местные дороги. Правда, пока что претензии по порче хабаровских магистралей у жителей есть к той тяжёлой строительной технике, которая задействована в проекте возведения платной дороги.

Однако терпеть большегрузную автотехнику жителям Хабаровска придётся ещё довольно долго: в эксплуатацию платный участок трассы планируют сдать в октябре 2020 года. Протяжённость отрезка составит почти 27 км, он пройдёт от села Тополево до Владивостокского шоссе. Новая платная автодорога свяжет федеральные трассы А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток».

«Обход Хабаровска» стал первым проектом государственно-частного партнёрства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. В декабре 2016 года правительство Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» заключили концессионное соглашение на 15 лет. Строительство платного участка началось в октябре 2017 года. Проект оценили примерно в 40 млрд. руб.

Цена проезда по новому платному участку, по предварительным данным, для владельцев легковых автомобилей составит около 6 рублей за километр. Напомним, согласно действующему законодательству, тариф за проезд по дорогам, построенным в рамках реализации концессионных соглашений, для «легковушек» не может превышать 12 руб. за км.

Ранее «Колёса» сообщали о том, что Дальний Восток пожаловался на сокращение финансирования для улучшения состояния региональных дорог. На том, что Минтранс РФ экономит на трассах федерального округа, настаивает полпред президента на Дальнем Востоке и в Арктике, вице-премьер Юрий Трутнев: в 2018 году Хабаровскому краю на содержание и реконструкцию дорог выделили всего 292 млн. руб.