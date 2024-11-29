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  • На рынок РФ официально выйдет внедорожник Rox 01, напоминающий Land Rover Defender

На рынок РФ официально выйдет внедорожник Rox 01, напоминающий Land Rover Defender

29.11.2024 40 0 0

Очередной китайский бренд готовится к скорой презентации в РФ. Автомобили марки Rox будут продаваться в дилерских центрах Oting.

Поднебесный концерн Sinomach занимается производством промышленного оборудования, а также импортирует в КНР автомобили различных марок. В РФ фирма-дистрибьютор Sinomach Automobile занимается продажей машин под брендом Oting. Теперь производитель анонсировал официальный выход на российский рынок новой марки – речь идёт о Rox Motor, которая уже готовит к местной презентации свой внедорожник с индексом 01. Ранее машины под другим именем ввозились в страну по схеме параллельного импорта и продавались без гарантии.

На фото: Rox 01

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у стартапа Rox Motor есть дочерняя структура – компания Jishi Automobile (для глобального рынка – Polestones Automobile, которую позже, судя по всему, переименовали в Polar Stone), название переводится как «полярный камень». Основателем является предприниматель Чан Цзин, который ранее возглавил компанию Beijing Roborock Technology: она занимается выпуском роботом-пылесосов, одним из её инвесторов является Xiaomi.

На домашнем рынке внедорожник продаётся под названием Jishi 01, в РФ приедет с именем Rox 01. Как рассказали в местном представительстве Sinomach, производство модели налажено на новом конвейере завода BAW International, который расположен в Пекине. Импортёром продукции бренда Rox и обладателем права на товарный знак и ОТТС в России является дочерняя компания Sinomach Auto – «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)».

По внешности, разработанной при участии Pininfarina, внедорожник, как мы уже отмечали ранее, смахивает на британский Land Rover Defender 130. Известно, что модель оснащается HEV-установкой, то есть это последовательный гибрид. В состав системы входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., механически не связанный с колёсами и работающий в режиме генератора электроэнергии (запасается в батарее ёмкостью 56,01 кВт*ч).

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Rox 01 в движение приводит пара электромоторов (по одному на каждой оси), при этом отдача переднего составляет 204 л.с. (максимальный крутящий момент – 340 Нм), заднего – 272 л.с. (400 Нм). Совокупная мощность системы равна 476 л.с. (740 Нм). На разгон с места до «сотни» гибридному внедорожнику требуется 5,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Объём топливного бака равен 70 литрам. Запас хода в гибридном режиме у внедорожника составляет 1338 км (цикл, по которому вели расчёт, не указан).

На фото: салон Rox 01

Габаритная длина Rox 01 (с учётом запасного колеса) равна 5295 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1869 мм; а расстояние между осями – 3010 мм. Клиренс составляет 205 мм. Во всех исполнениях салон только трёхрядный, при этом у варианта Family edition посадочная формула – 2+2+3, а у версии Business lounge edition – 2+2+2, причём для второго ряда предусмотрены два раздельных капитанских кресла с функциями вентиляции и массажа.

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Продажи внедорожников Rox 01 будeт осуществляться в дилерских центрах Oting. В местном представительстве пообещали обеспечить официальный сервис, заводскую гарантию и централизованные поставки запчастей. Цены станут известны ближе к старту продаж модели в РФ, который намечен на декабрь текущего года.

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