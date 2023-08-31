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  • Каменный гость: роскошный китайский внедорожник Polestones 01 с дизайном от Pininfarina

Каменный гость: роскошный китайский внедорожник Polestones 01 с дизайном от Pininfarina

31.08.2023 172 2 0

Polestones 01 — это глобальное имя plug-in гибридного внедорожника Jishi 01, дебютировавшего в Китае на прошлой неделе. Снаружи Polestones 01 сильно напоминает британский Land Rover Defender 130 — на этой неделе выяснилось, что за пародийный стиль «китайца» отвечала шанхайская студия итальянского ателье Pininfarina.

Компания Jishi Automobile, она же Polestones Automobile, — это дочерняя структура стартапа Rox Motor, его основал в 2021 году талантливый китайский предприниматель Чан Цзин, он же Ричард Чан. До прихода в автобизнес Чан Цзин запустил в 2014 году ныне весьма успешную компанию Beijing Stone Century Technology, она же Beijing Roborock Technology на международном рынке — эта компания выпускает роботы-пылесосы под торговой маркой Roborock, одним из её инвесторов является Xiaomi.

Jishi в переводе с латинизированного китайского на английский означает Stone, то есть «камень», а вот глобальная марка Polestones прямого перевода с английского не имеет, но если разобрать слово Polestones по частям, то получатся «верхние камни». С момента премьеры Jishi 01 на прошлой неделе у компании появился свой сайт с международным адресом polestones.com, но вся информация на нём пока представлена только на китайском языке.

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Главная новость этой недели в отношении Jishi 01/Polestones 01 состоит в том, что его несколько скандальный дизайн, во многом цитирующий современный Land Rover Defender 130, разработан студией Pininfarina Shanghai. Судебные иски со стороны JLR вряд ли последуют, поскольку передок у Polestones 01 вполне самобытный, а в целом облик китайского внедорожника, как сообщает пресс-релиз Pininfarina Shanghai, вдохновлён иероглифом «Ши» (师). Сегодня этот иероглиф переводится на русский, как «учитель» или «наставник», но в прошлом он имел немного иное начертание и означал «войско» или «армию». В классическом начертании левая часть иероглифа означала холмы — отсюда, скорее всего, происходят вышеупомянутые «верхние камни». С подробным семантическим разбором иероглифа «Ши» можно ознакомиться здесь.

По-прежнему непонятно, как молодая китайская компания всего за два года разработала внедорожник с довольно сложной технической начинкой, но на сайте Polestones приведены десятки именитых партнёров, в том числе Autoliv, BASF, BorgWarner, Bosch, CALT, Continental, Hella, Pirelli и Valeo. 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. для Polestones 01 будет поставлять китайская компания Xinchen China Power — она же делает двигатели для Li Auto, а это главный конкурент Polestones Automobile на рынке.

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ДВС в Polestones 01 механически не связан с колёсами и работает только в режиме генератора электроэнергии, которая запасается в батарее ёмкостью 56,01 кВт·ч. В движение Polestones 01 приводят два электромотора (по одному на ось), передний выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 340 Нм, задний — 200 кВт (272 л.с.) и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 350 кВт (476 л.с.) и 740 Нм. До 100 км/ч гибридный внедорожник разгоняется за 5,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Объём топливного бака — 70 л. Запас хода на электротяге — 235 км по циклу WLTP, в гибридном режиме — 1115 км. Снаряженная масса — 2580-2660 кг в зависимости от комплектации.

Кузов у Polestones 01 несущий, габаритная длина — 5050 мм (с запаской на двери багажника — 5295 мм), ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, колёсная база — 3010 мм. Подвеска — пружинная с адаптивными амортизаторами, спереди на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажная. Дорожный просвет — 205 мм, угол въезда — 22,2 градуса, угол съезда — 25,1 градуса, угол рампы — 19,7 градуса, глубина преодолеваемого брода — 700 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые.

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В салоне Polestones 01 — три ряда кресел, во втором ряду в любом случае установлены два раздельных кресла, но у базовой версии — это относительно простые кресла, мало чем отличающиеся от передних, а у продвинутой версии Exclusive — «самолётные» кресла-кровати повышенной комфортности с множеством регулировок, вентиляцией и массажёрами. Третий ряд у базовой версии трёхместный, у версии Exclusive — двухместный. В пресс-релизе Polestones сказано, что даже трёхместный третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров ростом 180 см.

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Высокая передняя панель Т-образной формы не имеет физических кнопок. Приборный экран — 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 15,7-дюймовый, ещё один 15,6-дюймовый монитор закреплена на потолке и предназначен для пассажиров второго ряда, к нему можно подключить игровую приставку. Для мелочей в салоне есть 40 различных ниш и карманов, для зарядки гаджетов — 7 USB-портов и два беспроводных лотка. Штатная аудиосистема насчитывает 14 громкоговорителей. Особая гордость Jishi 01 — опциональный автопилот четвёртого уровня, для работы которого используется богатый арсенал органов искусственного зрения, в том числе три лидара. Вот только в Китае пока не легализованы даже автопилоты третьего уровня.

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Polestones всячески подчёркивает приспособленность своей дебютной модели для отдыха на дикой природе: за доплату предлагаются встраиваемый в багажную дверь пищеблок, монтируемый на кузов тент-палатка, подушки и матрасы для сна, походная мебель, экспедиционный багажник на крышу и другие бытовые аксессуары.

В Китае базовая 7-местная версия Polestones 01 стоит от 349 900 юаней (4,6 млн рублей в переводе по текущему курсу), 6-местная версия Exclusive — от 359 900 юаней (4,8 млн рублей). Производство Polestones 01 будет налажено на контрактной основе на пекинском заводе компании BAW, поставки заказанных машин клиентам начнутся в ноябре. Когда автомобили Polestones выйдут на международный рынок, пока неизвестно.

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2 комментария
31.08.2023 14:41
Валерий

Мне вот интересно, кто покупает никому не известные машины новых брендов, которые в Китае каждый месяц появляются. Производителю надо потратить кучу денег на раскрутку, как бизнес окупается.

31.08.2023 14:53
Gennadii

Прочитал сперва заголовок, открыл статью, посмотрел фото, Да есть схожесть с land rover defender, но ничего необыкновенного, удивительного, своего, стилистического и т.д не мог увидеть от

Pininfarina. Ну как начал читать статью сразу всё понял, всё сразу стало на свои места за дизайн отвечала шанхаиское подразделение фирмы, это всё вышесказанное и объяснило что в машине нет почти не чего особенного и она похожа или копирует всех современных китаицев вызывая ощущение работы одного мастера. Похоже им нужна перезагрузка, больше разных мастеров ( дизайнеров) и большая свобода действии.

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