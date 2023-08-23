Похожий на Defender внедорожник Jishi стоит в 3,5 раза меньше, чем настоящий Defender

В Китае состоялась официальная премьера большого гибридного внедорожника Jishi 01 от стартапа Rox Motor, его главной особенностью стала внешность, сильно напоминающая Land Rover Defender 130, при этом по части оснащения китайский SUV во много превосходит британский.

Сразу скажем, что о стартапе Rox Motor у нас нет полной и точной информации. По последним данным, Rox Motor не имеет прямого отношения к компании BAW, но BAW якобы будет производить по контракту для Rox Motor внедорожник Jishi 01. Jishi в переводе с латинизированного китайского на английский означает Stone, то есть «камень». Основал Rox Motor в 2021 году предприниматель Чан Цзин, он же Ричард Чан. До прихода в автобизнес Чан Цзин основал в 2014 году ныне весьма успешную компанию Beijing Stone Century Technology, она же Beijing Roborock Technology на международном рынке — эта компания выпускает роботы-пылесосы под торговой маркой Roborock, одним из её инвесторов является Xiaomi.

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Каким образом компания Rox Motor сумела всего за два года разработать с нуля внедорожник с довольно сложной технической начинкой, не очень понятно. Информации о сотрудничестве с BAW на сайте стартапа нет, но об этом сотрудничестве не первый раз сообщает ресурс CarNewsChina, вот только если в начале лета он утверждал, что Jishi/Stone стал дочерним брендом BAW, то теперь речь идёт всего лишь о контрактной сборке. В общем история мутная, но мы в любом случае уверены, что какой-то опытный автопроизводитель в партнёрах у Rox Motor есть, на коленке подобные проекты не делаются, а если и делаются, то намного дольше.

Jishi 01 будет бороться за потребителей в бурно развивающейся в Китае сегменте экологически чистых SUV с брутальным дизайном. Создатели Jishi 01, кто бы они ни были, явно вдохновлялись британским внедорожником Land Rover Defender в его наиболее длинной версии 130. Габаритная длина Jishi 01 — 5050 мм (с запаской на двери багажника — 5295 мм), ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, колёсная база — 3010 мм. Кузов, как и у современного Дефендера, несущий. Подвеска — пружинная, спереди на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажная. Дорожный просвет — 205 мм, угол въезда — 22,2 градуса, угол съезда — 25,1 градуса, угол рампы — 19,7 градуса, глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

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Силовая установка у Jishi 01 — plug-in гибридная, последовательного типа: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. механически не связан с колёсами и работает только в режиме генератора электроэнергии, которая запасается в батарее ёмкостью 56,01 кВт·ч. В движение Jishi 01 приводят два электромотора (по одному на ось), передний выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 340 Нм, задний — 200 кВт (272 л.с.) и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 350 кВт (476 л.с.) и 740 Нм. До 100 км/ч гибридный внедорожник разгоняется за 5,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.



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С полностью заряженной батареей Jishi 01 может проехать на электротяге (без включения ДВС) 235 км по циклу WLTP, в гибридном режиме с полностью заправленным 70-литровым баком — 1115 км по циклу WLTP. Снаряженная масса внедорожника — 2660 кг, полная масса — 3189 кг.



Салон у Jishi 01 трёхрядный, во втором ряду в любом случае установлены два раздельных кресла, но у базовой версии — это относительно простые кресла, мало чем отличающиеся от передних, а у продвинутой версии Exclusive — кресла-кровати повышенной комфортности. Третий ряд у базовой версии трёхместный, у версии Exclusive — двухместный.

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Довольно высокая передняя панель не имеет физических кнопок. Щиток приборов — виртуальный, 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 15,6-дюймовый, ещё один 15,6-дюймовый монитор закреплена на потолке и предназначен для пассажиров второго ряда. Для мелочей в салоне есть 40 различных ниш и карманов, для зарядки гаджетов — 7 USB-портов и два беспроводных лотка. Штатная аудиосистема насчитывает 14 громкоговорителей. Особая гордость Jishi 01 — опциональный автопилот четвёртого уровня, для работы которого используется богатый арсенал органов искусственного зрения, в том числе три лидара. Вот только в Китае пока не легализованы даже автопилоты третьего уровня.



Кроме того, для Jishi 01 предлагаются различные аксессуары для путешествий и отдыха на дикой природе: встраиваемый в багажную дверь пищеблок, монтируемый на кузов тент-палатка, подушки и матрасы для сна, экспедиционный багажник на крышу и проч.



Jishi 01 уже доступен для заказа в Китае: базовая 7-местная версия стоит от 349 900 юаней (4,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), 6-местная версия Exclusive — от 359 900 юаней (4,63 млн рублей). Для сравнения скажем, что оригинальный Land Rover Defender 130 стоит в Китае от 1 198 000 юаней (15,41 млн рублей). Впрочем ясно, что конкурировать Jishi 01 не с дорогущим Дефендером, а с другими большими гибридными SUV китайского происхождения — например, с теми, что выпускает очень успешная компания Li Auto.

