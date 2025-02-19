На рынок РФ выйдут посвежевший Kaiyi X3 Pro, а также X7 с полным приводом и другими обновками

Брендом Kaiyi частично владеет поднебесная компания Chery, российский модельный ряд на сегодняшний день включает в себя среднеразмерный седан E5, компактный паркетник X3, его версию «под спорт» X3 Pro, а также кроссовер X7. Производство автомобилей для российского рынка налажено на мощностях калининградского завода «Автотор». Теперь в местном представительстве Kaiyi официально подтвердили планы по обновлению модельного ряда, которое рассчитано на 2025 год.

На фото: актуальный паркетник Kaiyi X3 Pro

Согласно официальному сообщению компании, на российский рынок в третьем квартале текущего года выйдет обновлённый паркетник Kaiyi X3 Pro. Судя по всему, речь идёт о фейслифтинге: модели пообещали только «более актуальный дизайн передней части». Это значит, что техника у SUV останется прежней. Напомним, сейчас под капотом X3 Pro располагается 1,5-литровая турбочетвёрка, её отдача составляет 147 л.с., а в пару предлагается только бесступенчатый автомат. Привод – только передний.

Также в местном офисе подтвердили выход на российский рынок флагманского кроссовера Kaiyi X7 с полным приводом (сейчас модель предлагается только в переднеприводных модификациях). По плану, такой SUV появится в РФ ближе к концу третьего квартала 2025 года. По-прежнему неизвестно, с каким мотором будет сочетаться полный привод.

На сегодняшний день Kaiyi X7 Kunlun предлагается в России с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Роль «младшего» исполняет турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, её отдача составляет 186 л.с.; а «старшего» – 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 238 л.с. Оба двигателя идут в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

На фото: актуальный кроссовер Kaiyi X7

Полный привод станет не единственной обновкой будущей флагманской версии Kaiyi X7. В компании рассказали, что у анонсированного кроссовера будут: пересмотренная подвеска, дополнительные варианты в палитре цветов кузова, пара новых цветовых схем для отделки салона, а также такие сервисы как голосовое управление функциями информационно-развлекательной системы, поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Ещё в российском представительстве Kaiyi отметили, что в России по итогам 2024 года выросли объёмы продаж новых гибридных автомобилей, поэтому в компании сейчас думают о том, чтобы вывести на местный рынок кроссовер X7 с гибридной силовой установкой. Подробностей об этой версии пока нет.

Позже станут известны и цены обещанных новинок. Согласно официальному российскому сайту Kaiyi, сейчас рекомендованная розничная стоимость актуального паркетника Kaiyi X3 Pro равна 2 514 900 рублей. За стартовый вариант X7 просят не менее 2 997 900 рублей, а нынешняя топовая версия «икс седьмого» стоит как минимум 3 475 000 рублей.

На фото: салон Kaiyi X7

По итогам 2024 года автомобили Kaiyi разошлись по стране 8082 экземпляра, что на 4% больше по сравнению с результатом 2023-го. «На наш взгляд, это хороший результат, принимая во внимание относительную «молодость» марки на российском рынке», комментирует уполномоченный представитель Kaiyi Int. Чэнь Сычжо. По его словам, сейчас в Kaiyi Auto проходят обсуждения инициатив и проектов, направленных на повышение уровня локализации модельного ряда в России.