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Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun получит полный привод в России

27.12.2024 66 0 0

Полноприводную версию флагманского кроссовера марки Kaiyi планируют запустить в продажу в следующем году.

Паркетник Kaiyi X7 Kunlun стартовал в РФ в начале 2024-го. Как и остальные модели бренда, которым частично владеет компания Chery, для нашей страны кроссовер выпускает калининградский завод Автотор. Сейчас X7 Kunlun предложен только с передним приводом. Но в 2025 году гамму должны расширить: полноприводную версию планируют представить во втором квартале. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского подразделения Kaiyi.

С каким мотором будет сочетаться полный привод, не уточняется. Напомним, Kaiyi X7 Kunlun доступен в России с двумя бензиновыми двигателями на выбор – это турбочетверки 1.6 и 2.0 мощностью 186 и 238 л.с. соответственно. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

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В список оборудования базового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun входят: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма, подогрев передних и задних сидений, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Топ-версия имеет беспроводную зарядку для смартфона, вентиляцию передних кресел и адаптивный «круиз». Рекомендованная цена без учета акций начинается с отметки 2 997 900 рублей.

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Между тем полноприводный X7 Kunlun окажется не единственной премьерой бренда в России в следующем году. По данным «Автостата», в третьем квартале обновится младший паркетник Kaiyi X3 Pro. Как именно – пока неизвестно.

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