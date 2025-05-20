На XII Всероссийской конференции «Современное такси» обсудят судьбу сервиса в России

29-30 мая 2025 года в Екатеринбурге пройдет одно из ключевых мероприятий отрасли городской мобильности – XII Всероссийская конференция «Современное такси». Организатор мероприятия – АНО «Общественный совет по развитию такси».

Мероприятие традиционно собирает более 1000 участников со всех регионов России: представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших служб заказа такси, автопроизводителей, руководителей таксопарков, отраслевых экспертов.

Особое внимание в этом году будет уделено реализации нового федерального закона о локализации автомобилей такси, который был принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях 13 мая 2025 года. В рамках конференции пройдут пленарное заседание и специальный круглый стол «Локализованный автомобиль такси – что предлагает государство рынку?». На этих площадках обсудят, как отрасль будет адаптироваться к новым требованиям, какие автомобили попадут в перечень разрешенных к эксплуатации, какими техническими характеристиками должен обладать локализованный автомобиль и с какими проблемами уже сегодня сталкиваются перевозчики при работе на отечественных машинах.

Фото: Пресс-служба конференции «Современное такси»

К обсуждению приглашены представители профильных комитетов Государственной Думы, в том числе Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и Комитет по промышленности и торговле, а также представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ и отечественных автозаводов.

Как отметил в своем поручении Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, необходимо наладить открытую коммуникацию между производителями, перевозчиками и законодательной властью — именно для этого и проводится конференция «Современное такси».

Помимо темы локализации, участники обсудят и другие важнейшие вызовы отрасли: дефицит водителей, доступность страхования (ОСАГО и ОСГОП), рост стоимости автозапчастей и технического обслуживания, отсутствие сервисной инфраструктуры в регионах, а также рост теневого сектора в такси. В повестке – цифровизация отрасли, поддержка малого бизнеса, развитие курьерской доставки, внедрение телематических решений и автоматизация управления таксопарками.

Конференция включает в себя также масштабную отраслевую выставку, на которой будут представлены автомобили, телематические решения, IT-сервисы, продукты для страхования, финансовые инструменты, системы мониторинга и управления транспортом.

Партнёрский материал