Началось производство новой модели Chevrolet – это первенец бюджетного семейства

С конвейера пока сходит компактный хэтчбек, следом начнут собирать родственный седан. Машины с галстуком-бабочкой будут продавать в странах Латинской Америки, а вот на своей производственной родине они, как ожидается, появятся под другим брендом.

Расположенное в Китае совместное предприятие SAIC-GM-Wuling приступило к выпуску нового простенького хэтча Chevrolet. Модель пока известна под внутризаводским индексом 310C, ее фото растиражировали местные СМИ, среди которых оказался и портал dazhongkanche.com. Объявлено, что дебютным рынком для «пятидверки» Шеви станет Мексика, затем машины доберутся до стран Южной Америки. А позже к пятидверному хэтчбеку Chevrolet присоединится седан. И это пока вся официальная информация.

Между тем мы уже видели и хэтч, и «четырехдверку» на патентных изображениях, вот только пятидверная версия засветилась под китайским брендом Wuling: очевидно, именно под этой маркой бюджетное семейство появится на своей производственной родине (еще возможен экспорт Вулингов в Юго-Восточную Азию, там этот бренд тоже представлена).



По предварительным данным, за разработку седана и хэтчбека отвечал концерн SAIC. К слову, GM не впервой использовать автомобили партнера в качестве «доноров» для моделей Chevy. Так, в актуальной линейке американской марки сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC).

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Что же касается новых хэтчбека и седана, то в плане дизайна они повторяют друг друга, разве что у каждой модификации свой задний бампер. Интерьер тоже уже засвечен, ведь еще до «слива» патентных картинок шпионам попадался тестовый прототип «пятидверки». Внутри – двухслойная передняя панель и «парящий» тачскрин мультимедийной системы. Двигатель наверняка такой же, как у остальных моделей Wuling. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 147 л.с. Вероятно, седан и хэтчбек предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.



Премьеру пятидверного варианта ждут уже в этом году, «четырехдверку» могут представить в начале 2023-го.