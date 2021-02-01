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Наклейка всё ещё нужна: проблемы с незаконно занимающими места для инвалидов остались

01.02.2021 75 0 0

В ГИБДД дали пояснения по действующим нормам в отношении тех, кто незаконно паркуется на местах для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

 

Для водителей-инвалидов, а также людей, занимающихся перевозкой инвалидов, сейчас выделяют места на всех парковках, как правило, они находятся ближе к входу в здание. Кроме того, автомобилисты с ограниченными физическими возможностями здоровья имеют право бесплатно пользоваться специально выделенными для них местами на платных парковках. Они обозначаются дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» (или единым знаком – «Парковка для инвалидов»), а также разметкой 1.24.3, которая дублирует эти знаки.

Как оказалось, проблема с водителями, которые незаконно занимают парковочные места для инвалидов, по-прежнему осталась. В «Российской газете» напомнили о том, что до недавнего времени опознавательные наклейки на автомобили, которыми на постоянной основе пользуются люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. выдавались бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Позже появился реестр инвалидов: в него можно вносить данные об автомобилях, на которых эти граждане передвигаются самостоятельно или на которых их перевозят. В то время как заработала эта база, в МСЭ перестали выдавать автовладельцам наклейки «Инвалид». При этом многие сочли, что это является разрешением не устанавливать опознавательный знак на машину (так как данные о ней есть в федеральном реестре).

Однако не всё так просто. Дело в том, что в нынешние Правила дорожного движения законодатели не вносили никаких изменений касательно использования водителями-инвалидами опознавательных наклеек. Причём, как оказалось, подобных поправок как минимум в ближайшее время ждать не стоит.

Как пояснили в ГИБДД, чтобы оставлять машину на парковочном месте для инвалидов на законном основании, требуется и опознавательный знак «Инвалид», установленный на транспортном средстве, и запись об этом ТС в федеральном реестре.

При этом в ведомстве пояснили, что, согласно действующим нормам, отсутствие сведений о машине в реестре инвалидов не может стать основанием для привлечения автовладельца к административной ответственности. То есть, по факту, разрешением оставить ТС на месте, предназначенном для инвалидов, является всё та же опознавательная наклейка, как было и ранее.

Получается, что припарковавшегося на месте для инвалидов собственника машины, внесенной в реестр, но без знака, могут наказать штрафом (размер взыскания – 5 тыс. рублей). Тогда как водитель автомобиля, не внесенного в реестр, но с наклейкой, к ответственности не привлекается. Отметим, сейчас наклейки на автомобили не выдаются МСЭ, сейчас такие опознавательные знаки есть в продаже в общем доступе. Это делает борьбу с теми, кто занимает места для инвалидов незаконно, весьма затруднительной.

Ранее мы сообщали о том, что власти отказались принимать поправки, согласно которым водителей-инвалидов нужно оградить от штрафов за неоплаченную парковку: речь идёт о тех случаях, когда таким автомобилистам приходится занимать «обычное», а не специально выделенное место на платной стоянке.

Россия авто и общество парковки законы

 

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