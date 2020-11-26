Поправки не прошли: водителей-инвалидов не стали лишать штрафов за парковку

Размер взыскания за неоплаченное время на платной стоянке составляет 5 тыс. рублей. Исключение решили не делать даже для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Водители-инвалиды, а также люди, занимающиеся перевозкой людей с ограниченными физическими возможностями, на сегодняшний день имеют право бесплатно использовать специально выделенные для них места на платных парковках. Они обозначаются дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 «Инвалиды» (либо «единым» знаком – «Парковка для инвалидов»), а также разметкой 1.24.3, которая дублирует эти знаки.

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Согласно ныне действующему федеральному закону «О социальной защите инвалидов», для транспорта инвалидов должно быть выделено не менее 10% от общего количества мест на парковках общего пользования (но не менее одного места) должно быть выделено для инвалидов. Проблема платных паркингов особенно заметна в Москве. Как поясняет депутат от фракции КПРФ Евгений Ступин, нередки случаи, когда все эти специально выделенные места на платных стоянках оказываются заняты; помимо этого, чиновник считает, что они распределены неравномерно.

В итоге водителю приходится использовать «обычное» парковочное место: в случае, если он не оплатит стоянку, ему приходит штраф (в размере 5 тыс. рублей). В результате Евгений Ступин выступил с проектом поправок в статью 8.14 КоАП Москвы: он предложил отменить штрафы за неоплаченную парковку автомобилей инвалидов, оставленных на платных местах стоянки.



Инициатор пояснил, что в Москве автомобилями пользуются примерно 100 тыс. инвалидов (всего в городе насчитывается порядка 1,1 млн людей с ограниченными возможностями, а в России в целом – 10,8 млн человек). Сведения о гражданах РФ, имеющих группу инвалидности, с 1 июля 2020 года собирается в Федеральном реестре инвалидов, сюда же вносятся данные об автомобиле (после этого можно пользоваться льготой). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минтруда, на момент начала текущего месяца информацию о машинах в систему добавили свыше 160 тыс. граждан.

Однако, как стало известно, Мосгордума отклонила предложенные поправки к столичному КоАП. По словам главы комиссии Мосгордумы по законодательству Александра Семенникова, проблему размещения транспорта инвалидов нельзя решить новой льготой.



По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», в столице на сегодняшний день примерно 15% отведено для машино-мест, предназначенных для размещения автомобилей инвалидов. Они выбираются в соответствии с отзывами в различных сообществах людей с ограниченными возможностями и организуются под контролем ГИБДД. Вопрос неравномерного их распределения предлагается решать через обратную связь.

В начале текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что ещё одной категории водителей в России дали право на бесплатную парковку (на выделенных местах): с начала июля правила начали распространяться и на инвалидов третьей группы. Льгота предоставляется инвалидам, у которых есть ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-ой, 2-ой или 3-ей степени), а также тем гражданам, у которых нет таких ограничений, но они получили опознавательный знак «Инвалид», размещаемый на машине, до 1 июля.

