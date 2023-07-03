Наследник Mitsubishi ASX: новые официальные фото и видео

Свой новый кросс компания Mitsubishi впервые анонсировала в самом конце мая, и вот свежая порция тизеров. Напомним, к премьере готовится серийное воплощение прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC, а дебютным рынком для SUV станет Юго-Восточная Азия. По сути, паркетник окажется преемником давно устаревшего ASX, но при этом азиатские профильные СМИ больше не пишут о следующем поколении: теперь они считают, что это будет отдельная модель с именем Destinator, ведь такое название ранее зарегистрировали в Индонезии (но официального подтверждения еще нет).
Кросс многое унаследовал от предвестника, хотя товарный вариант все же упростили. Например, вместо камер установили привычные зеркала, радиаторная решетка лишилась мозаичного узора, а с бамперов убрали дополнительные светящиеся элементы. Кроме того, вопреки ожиданиям, серийному паркетнику не досталось полноценное табло, как у XFC: тачскрин мультимедийной системы и цифровую приборку поместили в один корпус, но второй экран утоплен.
Заявлено, что дорожный просвет нового SUV составляет внушительные 222 мм, а вот остальные габариты еще не раскрыты. Для сравнения, длина нынешнего глобального Mitsubishi ASX равна 4365 мм, колесная база – 2670 мм, дорожный просвет (в российской спецификации) – 195 или 215 мм (в зависимости от версии).
Про мотор сама компания пока не рассказала. Некоторые азиатские профильные медиа прочат модели бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, но полный привод пока под вопросом. Зато известно, что у кроссовера будет система выбора режимов движения, всего их четыре: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и – впервые для марки – Wet (режим для мокрых дорог).
Мировую премьеру кроссовер Mitsubishi справит 10 августа на автосалоне в Индонезии, в странах Юго-Восточной Азии продажи модели стартуют уже в этом году.
Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться наследник Mitsubishi ASX.
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