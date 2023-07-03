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Наследник Mitsubishi ASX: новые официальные фото и видео

03.07.2023 344 0 0

Премьера компактного паркетника намечена на август. Модели прочат полуторалитровый атмосферник.

Свой новый кросс компания Mitsubishi впервые анонсировала в самом конце мая, и вот свежая порция тизеров. Напомним, к премьере готовится серийное воплощение прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC, а дебютным рынком для SUV станет Юго-Восточная Азия. По сути, паркетник окажется преемником давно устаревшего ASX, но при этом азиатские профильные СМИ больше не пишут о следующем поколении: теперь они считают, что это будет отдельная модель с именем Destinator, ведь такое название ранее зарегистрировали в Индонезии (но официального подтверждения еще нет).

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Кросс многое унаследовал от предвестника, хотя товарный вариант все же упростили. Например, вместо камер установили привычные зеркала, радиаторная решетка лишилась мозаичного узора, а с бамперов убрали дополнительные светящиеся элементы. Кроме того, вопреки ожиданиям, серийному паркетнику не досталось полноценное табло, как у XFC: тачскрин мультимедийной системы и цифровую приборку поместили в один корпус, но второй экран утоплен.

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Заявлено, что дорожный просвет нового SUV составляет внушительные 222 мм, а вот остальные габариты еще не раскрыты. Для сравнения, длина нынешнего глобального Mitsubishi ASX равна 4365 мм, колесная база – 2670 мм, дорожный просвет (в российской спецификации) – 195 или 215 мм (в зависимости от версии).

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Про мотор сама компания пока не рассказала. Некоторые азиатские профильные медиа прочат модели бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, но полный привод пока под вопросом. Зато известно, что у кроссовера будет система выбора режимов движения, всего их четыре: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и – впервые для марки – Wet (режим для мокрых дорог).

Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC
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Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC
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Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC
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Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC
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Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC
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Мировую премьеру кроссовер Mitsubishi справит 10 августа на автосалоне в Индонезии, в странах Юго-Восточной Азии продажи модели стартуют уже в этом году.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться наследник Mitsubishi ASX.

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