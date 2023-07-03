Наследник Mitsubishi ASX: новые официальные фото и видео

Свой новый кросс компания Mitsubishi впервые анонсировала в самом конце мая, и вот свежая порция тизеров. Напомним, к премьере готовится серийное воплощение прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC, а дебютным рынком для SUV станет Юго-Восточная Азия. По сути, паркетник окажется преемником давно устаревшего ASX, но при этом азиатские профильные СМИ больше не пишут о следующем поколении: теперь они считают, что это будет отдельная модель с именем Destinator, ведь такое название ранее зарегистрировали в Индонезии (но официального подтверждения еще нет).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Кросс многое унаследовал от предвестника, хотя товарный вариант все же упростили. Например, вместо камер установили привычные зеркала, радиаторная решетка лишилась мозаичного узора, а с бамперов убрали дополнительные светящиеся элементы. Кроме того, вопреки ожиданиям, серийному паркетнику не досталось полноценное табло, как у XFC: тачскрин мультимедийной системы и цифровую приборку поместили в один корпус, но второй экран утоплен.



1 / 2 2 / 2

Заявлено, что дорожный просвет нового SUV составляет внушительные 222 мм, а вот остальные габариты еще не раскрыты. Для сравнения, длина нынешнего глобального Mitsubishi ASX равна 4365 мм, колесная база – 2670 мм, дорожный просвет (в российской спецификации) – 195 или 215 мм (в зависимости от версии).



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Про мотор сама компания пока не рассказала. Некоторые азиатские профильные медиа прочат модели бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, но полный привод пока под вопросом. Зато известно, что у кроссовера будет система выбора режимов движения, всего их четыре: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и – впервые для марки – Wet (режим для мокрых дорог).



Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC 1 / 5 Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC 2 / 5 Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC 3 / 5 Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC 4 / 5 Прошлогодний концепт Mitsubishi XFC 5 / 5

Мировую премьеру кроссовер Mitsubishi справит 10 августа на автосалоне в Индонезии, в странах Юго-Восточной Азии продажи модели стартуют уже в этом году.



Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться наследник Mitsubishi ASX.