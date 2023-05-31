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  • Преемник Mitsubishi ASX: первые официальные фото серийного кроссовера

Преемник Mitsubishi ASX: первые официальные фото серийного кроссовера

31.05.2023 391 0 0

Относительно недорогой паркетник представят грядущим летом. Предполагается, что модель предложат с полуторалитровым «атмосферником».

Компания Mitsubishi распространила тизеры нового кроссовера – это серийная версия (ну или почти готовая к производству) прошлогоднего концепта Mitsubishi XFC. Мировую премьеру последнего провели во Вьетнаме, конвейерный же вариант представят на автосалоне в Индонезии, который откроется в первой половине августа. Имя модели все еще не объявлено: марка называет ее просто Compact SUV. Не исключено, что товарный паркетник будут позиционировать как ASX следующей генерации («новый» ASX для Европы в расчет не берем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur), или же в качестве прямого наследника. Кстати, на индонезийском сайте Mitsubishi на тизере красуется буква X.

Новый кроссовер Mitsubishi и концепт Mitsubishi XFC
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Новый кроссовер Mitsubishi и концепт Mitsubishi XFC
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Судя по картинке с фрагментом передней части, серийный кросс сохранил необычную оптику своего предвестника, а вот радиаторная решетка лишилась мозаичного узора. Также благодаря шпионским фото тестовых прототипов мы знаем, что с бамперов убрали светящиеся элементы. Разумеется, паркетник получил обычные наружные зеркала (у концепта камеры), на дверях появились ручки. Габариты кроссовера еще неизвестны. Для сравнения, длина нынешнего глобального Mitsubishi ASX равна 4365 мм, колесная база – 2670 мм.

Новый кроссовер Mitsubishi
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Новый кроссовер Mitsubishi
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Интерьер полностью пока не продемонстрировали, в Mitsubishi лишь похвастались тем, что кроссоверу досталась новая аудиосистема от Yamaha. Скорее всего, товарный SUV унаследовал табло от шоу-кара XFC, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа-системы.

Про технику ни слова. Некоторые профильные СМИ Юго-Восточной Азии (именно этот регион и станет основным рынком для новинки) прочат кроссоверу бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5, полный привод пока под вопросом. При этом позже паркетник может получить еще и гибридную версию.

Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Концепт Mitsubishi XFC
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Между тем вьетнамские и индонезийские дилеры Mitsubishi уже принимают предварительные заказы на еще не представленный паркетник. Правда, пока без цен.

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