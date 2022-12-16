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Не до пенсии: уволенный из Volkswagen Герберт Дисс нашёл новую работу в Infineon

16.12.2022 75 0 0

После громкой июльской ﻿отставки﻿ с поста председателя правления Volkswagen Group Герберт Дисс решил долго не прохлаждаться и уже в феврале может выйти на новую руководящую работу в Infineon Technologies AG — немецкую компанию, выпускающую полупроводники и микроэлектронику для автомобильной промышленности.

В октябре Герберту Диссу исполнилось 64 — в принципе после четырёх лет интенсивной работы у руля концерна VW он мог бы начать размеренную жизнь состоятельного европейского пенсионера или хотя бы отправиться в продолжительный творческий отпуск, чтобы отдохнуть от автопрома и осмыслить пережиты драмы, но, видимо, жизнь в стороне от бизнес-процессов Дисса не привлекает. Сегодня пришло известие о том, что его пригласили на должность председателя наблюдательного совета в Infineon Technologies AG, формальное голосование по его кандидатуре пройдёт 16 февраля 2023 года в рамках ежегодного общего собрания акционеров.

Напомним, что отставка Дисса c поста председателя правления Volkswagen Group была оформлена «по обоюдному согласию», но, по сути, его уволили задолго до окончания контракта в октябре 2025 года. Причины этой отставки мы подробной анализировали в отдельном материале, этих причин несколько, а главная — кризис цифрового подразделения Cariad, из-за которого пришлось на год-два отложить все ключевые премьеры дочерних марок концерна.

Герберт Дисс

В Infineon Герберт Дисс человек не новый, с 2015 по 2020 год он был членом наблюдательного совета в этой компании, а теперь будет председателем (в случае утверждения 16 февраля). Наблюдательный совет есть во всех крупных немецкий компаниях, он не занимается оперативным управлением, но определяет и утверждает стратегические решения, а также назначает членов правления, в том числе гендиректора. Герберт Дисс сменит в Infineon собирающегося на пенсию 70-летнего Вольфганга Эдера. Собственно Эдер и предложил Дисса в качестве преемника.

Компания Infineon со штаб-квартирой в Мюнхене основана в 1999 году в результате реформирования промышленного гиганта Siemens. Infineon производит полупроводники, микрочипы и контроллеры для самых разных областей промышленности, но главными их потребителями являются автомобильные компании. Например, в ноябре Stellantis договорился с Infineon о поставке микрочипов на сумму 1 млрд евро.

В последние пару лет Infineon переживает резкий взлёт, причина которого — глобальный дефицит микрочипов, ставший одним из печальных последствий пандемии COVID-19. Европейские автопроизводители, столкнувшиеся с невозможностью купить нужное количество дешёвых чипов в Азии, вынуждены были обратиться к домашним поставщикам аналогичного оборудования. В свою очередь европейские власти сейчас щедро субсидируют развитие производства полупроводников в странах Европы, чтобы иметь всё под боком на случай дальнейших глобальных кризисов.

По итогам 2022 финансового года выручка Infineon составила 14,2 млрд евро, что на 29% больше, чем было в 2021 году. В следующем году Infineon инвестирует около 3 млрд евро в расширение производства. В компании работают более 56 000 человек по всему миру.

бизнес Volkswagen

 

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