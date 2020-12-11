Не только чёрный и белый: россияне предпочитают ярко-синие кроссоверы

Уже давно существует стереотип о российских автовладельцах: речь о том, что в нашей стране в основном пользуются спросом нейтральные скучные цвета машин. Но статистика продаж Renault Kaptur доказывает обратное.

Компактный кроссовер Kaptur является одним из самых популярных в SUV-линейке бренда Renault на нашем рынке. В январе-ноябре текущего года показатель модели составил 18 664 реализованных автомобиля. Продажи автомобиля, предназначенного в основном для молодёжной аудитории, стартовали летом 2016-го, а в этом году был представлен новый Каптюр: о нём мы подробнее рассказывали ранее.



На фото: актуальный Renault Kaptur

Как рассказали в местном представительстве Renault, сейчас высоким спросом пользуется новый цвет – Blue Iron (ярко-синий). Кроме того, весьма популярен у клиентов стал и новый цвет крыши – «серебристый металлик Gris Platine». Так, на этот цвет крыши приходится пятая часть (20%) от общего количества проданных двуцветных новых Kaptur. В компании пояснили, что этот цвет постепенно вытесняет весьма востребованный ранее бежевый Ivoire.



Судя по продажам нового Kaptur в РФ, в пятёрку лидеров по цветовым вариантам входят: «Синий металлик с чёрной крышей», «Белый с чёрной крышей», «Белый», «Синий металлик с серебристой крышей, а также «Тёмно-серый металлик с чёрной крышей».



На фото: салон Renault Kaptur

Для сравнения, в ТОП-5 Renault Kaptur прошлого поколения (рейтинг составлен по итогам продаж в 2019 году) входят: «Белый», «Белый с чёрной крышей», «Тёмно-серый металлик с чёрной крышей», «Серебристый металлик с чёрной крышей» и «Красный металлик с чёрной крышей».

Как пояснили в российском представительстве Renault, судя по статистике продаж, сейчас клиенты готовы доплачивать за цвет «металлик». При этом у покупателей предыдущего Kaptur самым востребованным являлся базовый белый цвет.



На фото: Renault Kaptur прошлого поколения

Напомним, новому Kaptur в качестве базового оставили 114-сильный двигатель объёмом 1,6 литра (он был и у предшественника). Этот мотор может идти в паре как с пятискоростной «механикой», так и с CVT X-Tronic. Богатым версиям предлагается 150-сильный турбомотор (таким же оснащается Renault Arkana). Двигатель был разработан в сотрудничестве с немецким концерном Daimler, он имеет высокие динамические показатели, а также низкий расход топлива. Ему в комплект дали только бесступенчатую коробку передач.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России сейчас хорошо продаются топовые версии Kaptur и Arkana. Это свидетельствует о том, что за счёт новых моделей французский бренд становится привлекательнее для более платежеспособной аудитории, а значит, марка Renault на нашем рынке перешла в более высокий сегмент.

