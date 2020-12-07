Renault повышает планку: в России хорошо продаются топовые версии Kaptur и Arkana

Автомобили бренда Renault пользуются высоким спросом в России. На сегодняшний день французская марка остаётся самой популярной из европейских на нашем рынке. Судя по статистике, она занимает четвёртую строчку в списке самых популярных автомобильных брендов. Так, за первые одиннадцать месяцев 2020 года клиенты купили 116 262 машины Renault, что на 10% меньше, чем годом ранее (спад такой же как и у российского авторынка в целом, а он объясняется в том числе ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса).



На фото: новый Renault Kaptur

Автомобили марки входят в ТОП-25 самых востребованных моделей в стране. Так, бестселлером Рено в январе-ноябре 2020 года остаётся Logan (замыкает первую десятку лидеров), сразу следом за ним располагается Duster, а на 15-ой строчке находится Sandero.



Вторую десятку в ТОП-25 замыкает кроссовер Kaptur. Как Kolesa.ru сообщили в российском представительстве Renault, недавно было зафиксировано увеличение продаж с 42 до 51% более дорогих комплектаций предшествующей версии этого паркетника (речь идёт о Style + Extreme) по сравнению с топовыми исполнениями нового Kaptur (Style + Prime + Edition One).



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О новом Kaptur мы подробно рассказывали ещё весной 2020 года. Его моторная гамма включает в себя 114-сильный двигатель объёмом 1,6 литра (есть и у предшественника), который может идти в паре как с пятискоростной «механикой», так и с CVT X-Tronic. Его топовым мотором является 150-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра (от Renault Arkana), он работает в комплекте только с бесступенчатой коробкой передач. Напомним, у предыдущего Каптюра был ещё 2,0-литровый «атмосферник» с четырёхступенчатым «автоматом», но его решили отправить в отставку.



На фото: Renault Arkana

Также в российском офисе отметили, что многие российские клиенты по-прежнему предпочитают топовые комплектации кроссовера Renault Arkana. Так, на версии Style и Prime приходится 57% от общего количества реализованных в РФ машин: это значит, что по сравнению с прошлогодними результатами указанная доля выросла на 5%.



Renault вывел Arkana на наш рынок весной 2019 года. С тех пор модель уже несколько раз попадала в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ. Его «начинка» такая же, как и у нового Kaptur, только 114-сильный мотор может комплектоваться в том числе шестиступенчатой механической коробкой передач.

Согласно актуальному прайсу на официальном сайте Рено, паркетник Kaptur можно купить за 1 115 000 – 1 605 000 рублей, а стоимость кроссовера Arkana составляет от 1 183 000 до 1 698 000 рублей.



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В компании отметили, что теперь клиенты готовы платить за автомобили Рено больше, чем раньше. Благодаря новым моделям французский бренд становится привлекательнее для более платежеспособной аудитории. Это говорит о том, что марка Renault на российском рынке перешла в сегмент повыше.

Напомним, в скором времени до нас доберётся новый Renault Duster. На прошлой неделе компания распространила первый тизер кроссовера.

