Недорогой кроссовер Volkswagen Tera готов к дебюту

Полноценную премьеру нового паркетника VW проведут в начале следующего месяца. По предварительным данным, модель будет доступна с трехцилиндровым литровым мотором.

Бюджетный паркетник Volkswagen Tera анонсировали еще осенью прошлого года. Напомним, производство компактной пятидверки наладят в Бразилии, которая и станет дебютным рынком, в местной гамме марки кроссовер окажется дешевле моделей Nivus и T-Cross. Впоследствии новый кроссовер, как ожидается, начнут поставлять и в другие страны Латинской Америки. Так вот, теперь бразильское подразделение Volkswagen объявило дату полноценной презентации Tera – она намечена на 2 марта. Компания также поделилась очередным тизером (заглавное изображение).

Предыдущие тизеры Volkswagen Tera 1 / 2 Предыдущие тизеры Volkswagen Tera 2 / 2

Увы, характеристики Tera сам бренд пока так и не опубликовал. Бразильские медиа считают, что в основе паркетника лежит платформа MQB-A0. Длина новинки – примерно 4 метра, а колесная база якобы составляет те же 2566 мм, что и у локального хэтчбека VW Polo.

Предыдущий тизер Volkswagen Tera

Самому дешевому Volkswagen Tera прочат трехцилиндровый атмосферник 1.0, более дорогие версии, вероятно, предложат с турботройкой 1.0 TSI. В Бразилии двигатели традиционно будут «питаться» как бензином, так и этанолом. Коробки – механика или классический автомат. Привод же наверняка исключительно передний.

Больше информации о своем новом бюджетном паркетнике бренд Volkswagen, видимо, раскроет еще до премьеры – то есть в ближайшие недели. Ну а главными конкурентами Tera на бразильском рынке станут компактные паркетники Renault Kardian и Fiat Pulse.