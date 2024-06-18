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Недорогой кроссовер Volkswagen Tharu XR показался на официальных фото

18.06.2024 90 0 0

Новинку предложат с двумя двигателями на выбор. Привод же, скорее всего, исключительно передний. На рынок модель выйдет до конца года.

Сертификационные снимки этого кроссовера производства СП SAIC Volkswagen обнаружились в базе Минпрома КНР на прошлой неделе. А теперь компания распространила официальные изображения. В Поднебесной модель получила имя Tharu XR, паркетник позиционируют в качестве младшего брата «просто» Tharu (аналог российского почившего VW Taos). В действительности же перед нами – рестайлинговый китайский Volkswagen T-Cross. Кстати, год назад китайцы проделали фокус с появлением более доступной версии у седана VW Lavida: тогда совместное предприятие вывело на рынок Lavida XR, то есть разновидность Virtus.

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Предназначенный для Китая кроссовер отличился не только новым именем – у него собственный дизайн, на рестайлинговые версии T-Cross для Европы и Южной Америки Tharu XR не похож. Так, паркетнику достались оригинальные бамперы, фары и задние фонари. Кроме того, спереди имеются горизонтальные плашки – в стиле китайского VW Tiguan L Pro нового поколения. В задних стойках крыши появились вставки – это уже по подобию VW Taigun (индийский вариант T-Cross). А еще клиентам предложат Tharu XR с наружным декором черного цвета вместо хромированной отделки (именно «потемневшее» исполнение запечатлено на фирменных картинках).

Длина паркетника равна 4351 мм, что на 133 мм больше, чем у актуального T-Cross для Китая. Ширина Tharu XR составляет 1762 мм (+2 мм по сравнению с местным T-Cross), высота – 1605 мм (+6 мм). Колесная база – прежние 2651 мм. Размеры истинного Tharu: 4458/1841/1632 мм, расстояние между осями – 2680 мм

Интерьер пока не продемонстрировали. Не исключено, что внутри установили новые планшет мультимедиа-системы и блок управления «климатом», также могли заменить материалы отделки.

Volkswagen Tharu XR без опционального черного пакета
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Volkswagen Tharu XR без опционального черного пакета
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Volkswagen Tharu XR без опционального черного пакета
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Компания SAIC Volkswagen подтвердила, что, как и дореформенный T-Cross, паркетник Tharu XR будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это атмосферник 1.5 (110 л.с.) и 160-сильный турбодвигатель аналогичного объема. Прежнему кроссоверу полный привод не положен, так что модель с новым дизайном тоже, скорее всего, исключительно переднеприводная. Более крупный «просто» Tharu оснащается турбочетверками 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (186 л.с.), кросс с двухлитровым мотором имеет полный привод.

Прежний Volkswagen T-Cross для Китая
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Прежний Volkswagen T-Cross для Китая
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Прежний Volkswagen T-Cross для Китая
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Volkswagen Tharu
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Volkswagen Tharu
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Volkswagen Tharu
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Презентацию Volkswagen Tharu XR проведут в ближайшие месяцы. Старый T-Cross в Китае сейчас стоит от 115 900 юаней (около 1,36 млн рублей по текущему курсу), а настоящий VW Tharu обойдется минимум в 158 600 юаней (1,87 млн рублей).

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