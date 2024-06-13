Рестайлинг ×
  • Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu XR: рестайлинг T-Cross в стиле Тигуана

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu XR: рестайлинг T-Cross в стиле Тигуана

13.06.2024 85 0 0

Для компактного паркетника заявлены атмосферник 1.5 и турбомотор аналогичного объема. Официальную премьеру модель, вероятно, справит уже в этом году.

Совместное предприятие SAIC Volkswagen сертифицировало кроссовер Volkswagen Tharu XR: фото и основные характеристики внесли в базу Минпрома КНР. Очевидно, паркетник будут позиционировать в качестве младшего брата модели VW Tharu (аналог российского почившего VW Taos), выпуск которого ведет то же СП.

Volkswagen Tharu XR
1 / 3
Volkswagen Tharu XR
2 / 3
Volkswagen Tharu XR
3 / 3

На самом же деле перед нами, судя по всему, – рестайлинговая версия локального Volkswagen T-Cross (дореформенную пятидверку тоже делает SAIC Volkswagen). Кстати, сам T-Cross многолик: еще есть европейский и бразильский одноименные SUV (их недавно обновили), китайский паркетник Tacqua от СП FAW Volkswagen и индийский Taigun (из Индии его поставляют на другие развивающиеся рынки, но как T-Cross). Ну и напомним, что год назад китайцы проделали фокус с появлением более доступной версии у седана VW Lavida – тогда SAIC Volkswagen вывел на рынок Lavida XR, то есть разновидность Virtus.

Volkswagen Tharu XR

От прочих родственников Tharu XR отличился дизайном. У паркетника оригинальные бамперы, фары и задние фонари. Вдобавок спереди красуются горизонтальные декоративные плашки в стиле китайского VW Tiguan L Pro нового поколения: они могут быть черного или серебристого цвета. В задних стойках крыши есть вставки – как у индийского VW Taigun. Интерьер пока не засвечен.

Volkswagen Tharu XR

Длина Volkswagen Tharu XR равна 4351 мм, что на 133 мм больше, чем у актуального T-Cross для Китая. Ширина составляет 1762 мм (+2 мм по сравнению с местным T-Cross), высота – 1605 мм (+6 мм). Колесная база – прежние 2651 мм. Габариты истинного Tharu: 4458/1841/1632 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

Volkswagen Tharu XR

Tharu XR сертифицирован с бензиновыми атмосферником 1.5 и турбомотором аналогичного объема мощностью 110 и 160 л.с. соответственно. Аналогичные двигатели положены и китайскому T-Cross. Скорее всего, как и дореформенную модель, паркетник с приставкой предложат исключительно с передним приводом. Более крупный Volkswagen Tharu доступен с турбочетверками 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (186 л.с.), кроссовер с двухлитровым мотором имеет полный привод.

Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая
1 / 6
Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая
2 / 6
Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая
3 / 6
Истинный Volkswagen Tharu
4 / 6
Истинный Volkswagen Tharu
5 / 6
Истинный Volkswagen Tharu
6 / 6

Премьеру Volkswagen Tharu XR ждут в этом году. Прежний VW T-Cross сейчас стоит от 115 900 юаней (около 1,4 млн рублей по текущему курсу), а настоящий VW Tharu обойдется минимум в 158 600 юаней (1,9 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Volkswagen Volkswagen Tharu Volkswagen T-Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 325 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 947 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 876 0 2 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93693 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15742 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12923 20 172 14.03.2024
Change privacy settings