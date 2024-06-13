Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu XR: рестайлинг T-Cross в стиле Тигуана

Для компактного паркетника заявлены атмосферник 1.5 и турбомотор аналогичного объема. Официальную премьеру модель, вероятно, справит уже в этом году.

Совместное предприятие SAIC Volkswagen сертифицировало кроссовер Volkswagen Tharu XR: фото и основные характеристики внесли в базу Минпрома КНР. Очевидно, паркетник будут позиционировать в качестве младшего брата модели VW Tharu (аналог российского почившего VW Taos), выпуск которого ведет то же СП.

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На самом же деле перед нами, судя по всему, – рестайлинговая версия локального Volkswagen T-Cross (дореформенную пятидверку тоже делает SAIC Volkswagen). Кстати, сам T-Cross многолик: еще есть европейский и бразильский одноименные SUV (их недавно обновили), китайский паркетник Tacqua от СП FAW Volkswagen и индийский Taigun (из Индии его поставляют на другие развивающиеся рынки, но как T-Cross). Ну и напомним, что год назад китайцы проделали фокус с появлением более доступной версии у седана VW Lavida – тогда SAIC Volkswagen вывел на рынок Lavida XR, то есть разновидность Virtus.



Volkswagen Tharu XR

От прочих родственников Tharu XR отличился дизайном. У паркетника оригинальные бамперы, фары и задние фонари. Вдобавок спереди красуются горизонтальные декоративные плашки в стиле китайского VW Tiguan L Pro нового поколения: они могут быть черного или серебристого цвета. В задних стойках крыши есть вставки – как у индийского VW Taigun. Интерьер пока не засвечен.



Volkswagen Tharu XR

Длина Volkswagen Tharu XR равна 4351 мм, что на 133 мм больше, чем у актуального T-Cross для Китая. Ширина составляет 1762 мм (+2 мм по сравнению с местным T-Cross), высота – 1605 мм (+6 мм). Колесная база – прежние 2651 мм. Габариты истинного Tharu: 4458/1841/1632 мм, расстояние между осями – 2680 мм.



Volkswagen Tharu XR

Tharu XR сертифицирован с бензиновыми атмосферником 1.5 и турбомотором аналогичного объема мощностью 110 и 160 л.с. соответственно. Аналогичные двигатели положены и китайскому T-Cross. Скорее всего, как и дореформенную модель, паркетник с приставкой предложат исключительно с передним приводом. Более крупный Volkswagen Tharu доступен с турбочетверками 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (186 л.с.), кроссовер с двухлитровым мотором имеет полный привод.



Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая 1 / 6 Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая 2 / 6 Нынешний Volkswagen T-Cross для Китая 3 / 6 Истинный Volkswagen Tharu 4 / 6 Истинный Volkswagen Tharu 5 / 6 Истинный Volkswagen Tharu 6 / 6

Премьеру Volkswagen Tharu XR ждут в этом году. Прежний VW T-Cross сейчас стоит от 115 900 юаней (около 1,4 млн рублей по текущему курсу), а настоящий VW Tharu обойдется минимум в 158 600 юаней (1,9 млн рублей).

