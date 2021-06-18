Нештрафуемый порог: властям снова предложили обсудить санкции за превышение скорости на 10 км/ч

Законопроект, содержащий соответствующую норму, был внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. К решению по данному вопросу законодатели не могут прийти уже не первый год.

Сейчас в России по-прежнему действует норма, согласно которой на водителей распространяется довольно высокий ненаказуемый порог: «плюс» 20 км/ч к установленному скоростному лимиту. Это правило начало действовать в 2013 году: до этого не разрешалось превышать более, чем на 10 км/ч от указанного на знаке ограничения. Тогда решение объяснялось большой погрешностью при работе камер, которые начали массово устанавливать на дорогах по всей стране.



Однако в конце 2018 года законодатели начали обсуждать вопрос снижения «нештрафуемого порога»: тогда глава дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что современные автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД работают в разы точнее, сейчас погрешность не превышает 3 км/ч. В итоге он выступил за то, чтобы установить соответствующий «нештрафуемый порог». Затем к обсуждению «подтянулись» профильные ведомства, в результате было предложено вернуться к старой норме – ненаказуемым 10 км/ч.

На некоторое время о проблеме почти забыли, однако в текущем году власти снова вспомнили об инициативе, которая обсуждалась ранее. Как сообщает «Российская газета», законопроект с нормой, предполагающей снижение «нештрафуемого порога», был внесён на рассмотрение вчера, в день ухода этого созыва Госдумы. Автором является Родион Букачаков, депутат «Единой России».



Судя по пояснительной записке, инициатор считает, что отсутствие ответственности за нарушение скоростного лимита на 20 км/ч позволяет водителям нарушать ПДД: в итоге они осуществляют движение в населённых пунктах со скоростью до 80 км/ч (при ограничении 60 км/ч). Родион Букачаков также отметил, что в жилых зонах и на дворовых территориях автомобилисты позволяют себе разгоняться до 40 км/ч при лимите в 20 км/ч.

По данным парламентария, в России с каждым годом увеличивается количество ДТП из-за превышения скорости. Не совсем ясно, откуда у инициатора такие сведения: у ГИБДД подобной статистики в отчётах нет. Кроме того, как отмечает издание, предоставленная автором таблица наоборот свидетельствует о ежегодном снижении числа таких аварий.



Впрочем, это не единственная «нестыковка» данного законопроекта. Ведь поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут быть внесены в Госдуму только с отзывом правительства, а его, по данным «РГ» для этого документа нет. Так что, вероятно, инициатива в очередной раз не дойдет даже до стадии рассмотрения.

Напомним, когда вопрос о снижении ненаказуемого лимита превышения скорости только поднимался, в ГИБДД выступили за то, чтобы сначала провести аудит всех дорог в стране. Проверка нужна, чтобы установить, действительно ли установленное на участке ограничение является необходимым. Дело в том, что сейчас на наших дорогах остаются места, где сниженные лимиты установлены необоснованно, к примеру, на хорошо просматриваемых прямых участках с несколькими полосами для движения в одну сторону. В такие «ловушки» водители, при условии изменения нормы, будут попадаться массово.

