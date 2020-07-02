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  • Nissan готовится к дебюту Ariya: кроссовер получит внешность от концепта и трассовый автопилот

Nissan готовится к дебюту Ariya: кроссовер получит внешность от концепта и трассовый автопилот

02.07.2020 56 0 0

До премьеры «розеточного» паркетника японской марки осталось меньше двух недель. Ожидается, что он будет оснащаться одно- и двухмоторными установками.

 

Предшественником анонсированной новинки Nissan является концептуальный электрический паркетник IMx, который был представлен на автосалоне в Токио в 2017 году. В 2019-ом на этой же площадке компания презентовала эволюцию того шоу-кара – прототип получил имя Ariya. От IMx ему достался купеобразный кузов, однако задние двери у него уже были обычными (то есть распахивались по ходу движения). Серийная версия кроссовера, которую представят 15 июля, создана на основе второго концепта: ожидается, что от него товарной Ariya внешность достанется почти без изменений.

Судя по новому видеотизеру, который опубликовал Nissan, серийная Ariya сохранит компоновку передней части, это видно по форме светодиодной головной оптики и дневных ходовых огней в виде бумерангов (они обрамляют «щит», расположенный на месте традиционной решётки радиатора). Сзади осталась светодиодная полоса, которая проходит через всю ширину кормы. Под ней по центру багажной двери располагается надпись с названием бренда. 

Тизер Nissan Ariya

Весной текущего года в интернете оказались изображения серийного «зелёного» кроссовера Nissan – картинки взяли из аргентинского патентного ведомства. Судя по ним, у товарной версии действительно будет совсем не много отличий от концепта Ariya. Так, у него есть антенна на крыше, датчики парковки, а у колёсных дисков меньший диаметр (у шоу-кара были 21-дюймовые). Кроме того, у серийного электрокросса люк для зарядки находится на небольшом расстоянии от передней двери, тогда как у прототипа он прилегал к ней.

Тизер Nissan Ariya

В Nissan отметили, что серийный электрокроссовер получит так называемый «трассовый автопилот». Система помощи водителю ProPilot 2.0. активизируется на загородных дорогах при движении в пределах одной полосы. Эта версия системы, в отличие от предшествующей, позволяет водителю не держать руки на руле (это режим hands-off), правда, его взгляд всё равно должен быть направлен на дорогу – за этим следит камера, расположенная в салоне.

Концепт Nissan Ariya

Известно, что кроссовер Ariya базируется на новой платформе CMF-EV: её разработали для электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Ожидается, что позже эта «тележка» ляжет в основу «розеточных» SUV двух других марок – французы планируют создать паркетник по мотивам концепта Renault Morphoz, а японская компания использует платформу для выпуска электроверсии Mitsubishi Outlander. 

Официальной информации об интерьере и «начинке» серийного паркетника Nissan Ariya пока нет. По предварительным данным, он получит установки с одним и двумя электромоторами (вторая версия была у прототипа). Батарея, ёмкость которой пока не уточняется, расположена под полом салона. Предполагаемый запас хода будущей новинки – примерно 483 км.

Ранее обсуждалась вероятность того, что японцы думают о выводе «розеточной» новинки на российский рынок: это было после того, как компания зарегистрировала у нас имя Ariya. Такой вариант возможен, хотя и вызывает некоторые сомнения, ведь спрос на электрокары у нас низкий. При этом самым популярным «зелёным» автомобилем в РФ по итогам 2019 года остаётся Nissan Leaf (по данным «Автостата», в стране зарегистрировано около 5,2 тыс. шт., что соответствует 83% от общего количества поставленных на учёт электромобилей). Как мы сообщали ранее, у российского представительства Nissan нет планов по оформлению ОТТС на эту модель.

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