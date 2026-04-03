Nissan GT-R поколения R36 появится до конца десятилетия: это будет гибрид с мощным V6

Компания Nissan, кажется, наконец-то определилась с новым GT-R: он не будет электромобилем и сохранит мощный бензиновый V6, но его придётся включить в состав гибридной силовой установкой. Первые официальный анонсы спорткара нового поколения ожидаются в 2028 году, готовую машину покажут ближе к 2030 году.

Последний на данный момент Nissan GT-R поколения R35 продержался в строю с 2007 по 2025 год, получая регулярные обновления, всего было изготовлено порядка 48 000 штук. В феврале прошлого года компания Nissan официально объявила об отставке GT-R R35, но последняя машина была собрана на заводе в префектуре Тотиги только 26 августа 2025 года. Гендиректор Nissan Иван Эспиноса тогда подчеркнул, что компания не прощается с GT-R, а говорит ему до свидания — мол, ждите новое поколение.

Последний Nissan GT-R поколения R35 1 / 2 Последний Nissan GT-R поколения R35 2 / 2

Слухи о новом поколении GT-R муссировались в прессе на протяжении примерно пяти последних лет производства спорткара поколения R35, а сама компания Nissan в октябре 2023 года представила концепт Nissan Hyper Force как предтечу нового GT-R. Тогда предполагалось, что новый GT-R будет электромобилем с силовой установкой мощностью около 1 МВт (1360 л.с.) и твердотельной батареей, но в том же 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, после чего стало ясно, что проект Hyper Force рынку не нужен.

Концепт Nissan Hyper Force 1 / 2 Концепт Nissan Hyper Force 2 / 2

Затем компания Nissan погрузилась в глубокий управленческий кризис, ей стало не до нового GT-R, был включён режим выживания, сопровождающийся большими сокращениями и закрытием нескольких заводов. Весной прошлого года у Nissan появился новый гендиректор — вышеупомянутый Иван Эспиноса, он дал компании и её поклонникам надежду, пообещав вернуться к культовым моделям, которые вызывают живой интерес у желание ими обладать. Одной из таких моделей будет новый Nissan GT-R.

Nissan GT-R поколения R35 1 / 2 Nissan GT-R поколения R35 2 / 2

На этой неделе стали известны некоторые подробности о новом Nissan GT-R, их сообщил в интервью журналу The Drive Понз Пандикутира, директор по продукту и планированию Nissan в регионах Америки. В плане шасси и кузова GT-R R36 будет совершенно новым автомобилем, а силовая установка будет гибридной, чтобы спорткар мог вписаться в экологические нормы Euro 7. Тип этой силовой установки пока не раскрыт, известно только, что она будет построена вокруг радикально переделанного 3,8-литрового битурбомотора V6 (заводской индекс VR38DETT), что ставился на GT-R R35 и выдавал в стоке до 600 л.с. По сути, от VR38DETT останется только блок цилиндров, а головки, система наддува и всё прочее будет переделано. Какой будет мощность, пока можно только гадать, но мы бы ориентировались на грядущее купе GR GT от Toyota (тоже, к слову, гибридное), которое, очевидно, будет одним из главных конкурентов нового Nissan GT-R, то есть ждём не менее 650 «лошадей».

О дизайне нового Nissan GT-R никакой конкретной информации пока нет, первые тизеры, скорее всего, появится не раньше 2028 года, но мы не сомневаемся, что это будет эффектный, атлетичный на вид автомобиль, который сразу будет идентифицироваться как GT-R, то есть ожидаем слегка рубленые формы и корму с четырьмя большими красными фонарями. В общем, пожелаем компании Nissan здоровья, чтобы ничто не помешало ей довести проект GT-R R36 до конца и вывести его на рынок.

