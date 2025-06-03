Nissan Leaf в виде кроссовера: новые кадры и подробности

Компания Nissan продолжает подогревать интерес к электрокару Leaf следующего, третьего по счету поколения. Премьеру модель может справить уже в июне.

Первые официальные изображения нового Nissan Leaf без маскировки были опубликованы в марте. Сегодня же марка распространила еще несколько картинок и проморолик. Вдобавок в Nissan поделились кое-какими свежими подробностями о модели третьего поколения. Кстати, на некоторых европейских потребительских сайтах бренда уже появилась страница с анонсом нового Leaf. Причем всего пару дней назад там был и обратный отсчет до премьеры. Правда, сейчас таймер почти со всех сайтов убрали. А вот на страничках чешского и словацкого подразделений Ниссана дату все же оставили: судя по всему, презентация намечена на 18 июня.

Скриншот с чешского сайта Nissan с датой презентации

В новом поколении электрокар Nissan Leaf из хэтчбека превратился в кроссовер с купеобразным силуэтом. Заявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления паркетника составляет 0,26 в версии для Японии и США и 0,25 в европейской спецификации (показатель актуального хэтча – 0,28). Разница объясняется тем, что «старосветскому» Leaf достались «уникальные» колеса и корпуса наружных зеркал.

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Среди других особенностей нового Leaf, общих для всех регионов, — клыкастые фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой, выдвижные ручки дверей, активные заслонки в бампере. Кроме того, паркетник имеет панорамную электрохромную крышу. Полноценных фото интерьера еще нет. Хотя и так понятно, что внутри установили крупные экраны приборки и мультимедиа.

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Известно, что в основе Nissan Leaf третьего поколения лежит платформа CMF-EV, на которой построен и нынешний электрический кроссовер Nissan Ariya. Но других подробностей о начинке пока нет.

Уходящий электрохэтч Nissan Leaf. Модель второго поколения дебютировала в 2017 году 1 / 3 Уходящий электрохэтч Nissan Leaf. Модель второго поколения дебютировала в 2017 году 2 / 3 Уходящий электрохэтч Nissan Leaf. Модель второго поколения дебютировала в 2017 году 3 / 3

Между тем ранее сообщалось о том, что «третий» Leaf станет донором для электрокара Mitsubishi: модель с «тремя бриллиантами» планируют продавать в США.