Новинки ×
  • Nissan Patrol Nismo в тюнинге Manhart: «золотой» обвес и 650 л.с. под капотом

Nissan Patrol Nismo в тюнинге Manhart: «золотой» обвес и 650 л.с. под капотом

30.09.2022 159 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance расширяет свой бизнес на Ближнем Востоке и по такому случаю впервые прокачала эксклюзивный для этого региона внедорожник Nissan Patrol Nismo. Визуальным тюнингом дело не ограничилось, к штатном 5,6-литровому V8 немецкие специалисты прикрутили большой приводной нагнетатель.

 

Актуальный Nissan Patrol поколения Y62 выпускается с 2010 года, а спортивная версия Nismo появилась у него в 2015 году — её разработали специально для стран Ближнего Востока, за пределы этого региона Patrol Nismo так и не вышел. Последнее заводское косметическое обновление спортивный внедорожник получил весной этого года, оно затронуло в основном интерьер, в котором перекроили центральную консоль и установили на её вершину новую мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном. Ателье Manhart взяло в работу как раз наиболее свежий вариант Patrol Nismo, новый проект получил название Manhart PT 650.

Напомним, что в стоке Patrol Nismo имеет эффектный аэродинамический обвес, уменьшенный на 15 мм до 260 мм дорожный просвет, спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein и термостойкие тормоза, а под капотом разместился слегка форсированный 5,6-литровый бензиновый атмосферный V8 (428 л.с., 560 Нм) в паре с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В Manhart сочли стоковый обвес Patrol Nismo вполне самодостаточным и не стали его перекраивать, но красный контурный декор заменили на золотистый, добавили на боковины, капот и крышу фирменные полосы Manhart, а ещё заменили штатные 22-дюймовые колёса на ещё более крупные 24-дюймовые с ажурными спицами и золотистой окраской. Салон заново обшит кожей/алькантарой и щедро декорирован вставками золотистого цвета, при этом штатные углепластиковые вставки сохранились.

Установка приводного механического нагнетателя вместе с доработанной системой охлаждения позволила поднять отдачу двигателя до 650 л.с. и 600 Нм, модифицированы системы впуска (укорочен тракт) и выпуска (спортивный катализатор, более насыщенный, чем у стоковой машины, звук на выходе).

Как изменились динамические характеристики внедорожника после апгрейда двигателя, немецкая компания не сообщает. Любопытно, что у стокового Patrol Nismo эти характеристики тоже засекречены — видимо, похвастать особенно нечем. Цена Manhart PT 650 сообщается по запросу.

внедорожник спортивные авто тюнинг новинки Nissan Nissan Patrol

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Майонез в расширительном бачке: так ли опасна эмульсия в системе охлаждения Нет, наверное, смысла говорить о том, сколько паники способна вызвать эмульсия, которую автовладелец может однажды обнаружить на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или пр... 10 0 0 30.09.2022
Статьи / Шины и диски Правда или действие: стоит ли ремонтировать шины при помощи жгута Ремонт шины при помощи жгута сродни игре «правда или действие». «Правда» говорит о ненадежности и порой даже опасности экспресс-ремонта колес своими руками. Ну а «действие» позволяет рискнут... 765 0 1 29.09.2022
Статьи / Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но це... 868 2 0 25.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 11805 7 109 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10560 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 7441 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings