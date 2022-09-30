Nissan Patrol Nismo в тюнинге Manhart: «золотой» обвес и 650 л.с. под капотом

Тюнинг-ателье Manhart Performance расширяет свой бизнес на Ближнем Востоке и по такому случаю впервые прокачала эксклюзивный для этого региона внедорожник Nissan Patrol Nismo. Визуальным тюнингом дело не ограничилось, к штатном 5,6-литровому V8 немецкие специалисты прикрутили большой приводной нагнетатель.

Актуальный Nissan Patrol поколения Y62 выпускается с 2010 года, а спортивная версия Nismo появилась у него в 2015 году — её разработали специально для стран Ближнего Востока, за пределы этого региона Patrol Nismo так и не вышел. Последнее заводское косметическое обновление спортивный внедорожник получил весной этого года, оно затронуло в основном интерьер, в котором перекроили центральную консоль и установили на её вершину новую мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном. Ателье Manhart взяло в работу как раз наиболее свежий вариант Patrol Nismo, новый проект получил название Manhart PT 650.

Напомним, что в стоке Patrol Nismo имеет эффектный аэродинамический обвес, уменьшенный на 15 мм до 260 мм дорожный просвет, спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein и термостойкие тормоза, а под капотом разместился слегка форсированный 5,6-литровый бензиновый атмосферный V8 (428 л.с., 560 Нм) в паре с 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Manhart сочли стоковый обвес Patrol Nismo вполне самодостаточным и не стали его перекраивать, но красный контурный декор заменили на золотистый, добавили на боковины, капот и крышу фирменные полосы Manhart, а ещё заменили штатные 22-дюймовые колёса на ещё более крупные 24-дюймовые с ажурными спицами и золотистой окраской. Салон заново обшит кожей/алькантарой и щедро декорирован вставками золотистого цвета, при этом штатные углепластиковые вставки сохранились.



Установка приводного механического нагнетателя вместе с доработанной системой охлаждения позволила поднять отдачу двигателя до 650 л.с. и 600 Нм, модифицированы системы впуска (укорочен тракт) и выпуска (спортивный катализатор, более насыщенный, чем у стоковой машины, звук на выходе).



Как изменились динамические характеристики внедорожника после апгрейда двигателя, немецкая компания не сообщает. Любопытно, что у стокового Patrol Nismo эти характеристики тоже засекречены — видимо, похвастать особенно нечем. Цена Manhart PT 650 сообщается по запросу.

