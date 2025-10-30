Nissan подготовил концепты на базе внедорожника Patrol, пикапа Frontier и спорткара Z Nismo

Несмотря на то, что японская компания по-прежнему испытывает финансовые трудности, она продолжает не только готовить серийные новинки, но и разрабатывать концепты, в том числе для участия в имиджевых мероприятиях. Так, на грядущей выставке SEMA, которая откроет свои двери в начале ноября 2025 года, Nissan собирается представить четыре необычных концепта, каждый из которых разработан не с нуля.

На фото: концепт Nissan Dune Patrol

Как прокомментировали в компании, концепт Nissan Dune Patrol представляет собой «ультракомфортабельный вспомогательный автомобиль для самых экстремальных внедорожных мероприятий». Напомним, актуальный внедорожник Patrol продаётся под названием Armada. В основе «дюнного» шоу-кара, который напоминает об истории гонок модели в пустыне, лежит модификация Nissan Armada Pro-4X.

Разработчики снабдили Dune Patrol гоночной подвеской с увеличенным ходом, расширенными крыльями и 18-дюймовыми колёсными дисками Nismo Axis с бедлоками. «Катки» обуты в 37-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolander M/T G003. Ещё этот автомобиль получил стальные бамперы, дополнительную светотехнику, большой багажник на крыше с ящиками для хранения вещей и антенну дальней радиосвязи.

Следующий концепт – Nissan Frontier Rapid Runner – создан на базе пикапа Frontier Pro-4X и является «партнёром для любителей острых ощущений в плавании на байдарках». Грузовик оснастили багажником Nismo на крыше с креплениями для перевозки нескольких каяков, 17-дюймовыми колёсными дисками Ascend и 37-дюймовыми шинами Yokohama Geolandar X-MT.

На фото: концепт Nissan Frontier Rapid Runner

Подвеску и оси концепт получил от Nissan Titan, кроме того, его снабдили «трубчатыми» дверями, которые дают «ощущение пребывания на открытом воздухе». Также в списке «обновок» – прикрученные пластиковые накладки на колёсные арки, массивный передний бампер с буксировочными проушинами и иной задний – с подножками по центру и по бокам. Frontier Rapid Runner оснастили переносным душем, местом для хранения гидрокостюмов, а в салоне предусмотрены водонепроницаемые чехлы для сидений.

На фото: Forsberg Racing Nismo GT-Z

Концепт Nismo GT-Z разработан Forsberg Racing, такой спорткар был модернизирован для движения по трассе, он имеет, в частности, иную подвеску и элементы выхлопной системы; под капотом – модернизированный 3,0-литровый битурбомотор V6. В компании отметили, что этот гоночный автомобиль примет участие в серии Grildlife GLGT в 2026 году. Шоу-кар получил созданную на заказ ливрею, боковые «жабры», иной сплиттер, большое антикрыло на корме, 18-дюймовые диски Nismo LM-RS1, обутые в шины Yokohama Advan.

На фото: Forsberg Racing Patrol

Ещё Nissan привезёт в Лас-Вегас концепт на основе «классического» Patrol (Y60), созданный при участии Forsberg Racing. В компании отметили, что он получил шестицилиндровый турбомотор объёмом 4,8 литра, мощность которого равна 1014 л.с. Этому шоу-кару достались усиленная подвеска, 17-дюймовые колёсные диски, обутые в 35-дюймовые внедорожные шины и дополнительная светотехника на радиаторной решётке.