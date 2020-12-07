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  • Nissan показал салон нового Qashqai: виртуальные приборы, массаж и звуки видеоигр

Nissan показал салон нового Qashqai: виртуальные приборы, массаж и звуки видеоигр

07.12.2020 113 0 0

В ноябре Nissan рассказал о ключевых технических новшествах кроссовера Qashqai третьего поколения, а сегодня опубликовал первые официальные снимки интерьера. Революции не произошло: Qashqai стал современнее ровно настолько, насколько этого ожидает его целевая аудитория.

 

На европейский рынок новый Qashqai выйдет ближайшей весной, а полноценная премьера может состояться уже в декабре, но российским клиентам Nissan не стоит радостно потирать руки — к нам паркетник третьего поколения прибудет позднее (сроки пока не названы), когда питерский завод Nissan освоит его производство со всеми локальными особенностями. Напомним, что обновлённый Qashqai нынешнего второго поколения появился в нашей стране на два года позже, чем в Европе.

«Третий» Qashqai сохранил модульную платформу CMF-C предшественника, но кузов стал на 60 кг легче и на 41% жестче предшественника. Боковые двери, передние крылья и капот изготовлены из алюминия, а багажная дверь теперь композитная и снабжена электроприводом с бесконтактной активацией. Объём багажника увеличился на 74 л благодаря перекомпонованной задней подвеске и опущенному на 20 мм уровню пола.

В салоне теперь более удобные передние подстаканники, дверные карты вмещают бутылка на 1,5 л вместо 0,5 л, дверные проёмы стали шире, пространство для коленей задних пассажиров увеличилось на 28 мм, высота салона спереди увеличилась на 15 мм (высоким водителям будет проще найти удобную посадку). Вдобавок более тонкие передние стойки кузова и наружные зеркала, которые теперь крепятся на дверях ниже линии остекления, позволили улучшить обзорность с места водителя.

Дизайн передней панели пока можно оценить лишь фрагментарно по затенённым тизерам. Центральные дефлекторы системы вентиляции сместились вниз и уступили место новому мультимедийному блоку в собственном корпусе. Диагональ экрана — 9 дюймов, в толстую глянцевую рамку вписаны два физических энкодера и блок «горячих» клавиш.

Щиток приборов теперь полностью виртуальный, 12,3-дюймовый, с несколькими вариантами компоновки отображаемой информации. В виде опции будет предложен ещё и 10,8-дюймовый проекционный экран, который позволит водителю не отрывать взгляд от дороги. Сервисные звуки, которыми Qashqai общается с водителем, созданы совместно с японским разработчиком компьютерных игр Bandai Namco, они должны подчёркивать национальную идентичность Кашкая, которой многим на современных Ниссанах не хватает.

В нижней части центральной консоли появилась 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов. Проводные зарядки имеют разъёмы USB-A и USB-C, так что таскать с собой переходники не придётся. Некоторыми функциями автомобиля теперь можно управлять через смартфон и получать на него важные уведомления (например, об угоне, поломках, необходимости ТО). Топовая аудиосистема Bose имеет десять громкоговорителей и сабвуфер в багажнике.

Nissan сообщает, что заметно улучшил качество отделочных материалов Кашкая и их тактильное восприятие, добавил светодиодную контурную подсветку. На двухпедальных версиях стал нефиксируемым и резко уменьшился в размерах селектор режимов силовой установки. Форма передних кресел оптимизирована под дальние поездки, появилась функция массажа с тремя программами работы и обивка кожей наппа с объёмной текстурой.

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О силовых установках нового Кашкая мы рассказывали в ноябре. В Европе, напомним, главная ставка сделана на безрозеточную гибридную версию e-Power, у которой ДВС не связан механически с колёсами. Оценить внешность кроссовера третьего поколения можно по рендерам нашего художника Никиты Чуйко. То есть, по сути, о новом Nissan Qashqai в его европейской конфигурации уже всё известно, осталось лишь дождаться официальной премьеры.

кроссовер новинки Nissan Nissan Qashqai

 

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