Новый Nissan Qashqai: алюминий в кузове и «отрыв» двигателя от колёс

«Третий» Qashqai разрабатывался специалистами европейского технического центра Nissan, что расположен в британском Крэнфилде (графство Бедфордшир). Сейчас модель якобы проходит последние доводочные испытания, хотя в сентябре стало известно, что новый кроссовер планировалось запустить в производство в октябре. Выходит, разработка уже должна быть завершена, а заминка с выходом на рынок связана с неопределённостью со сборочной площадкой, и свежий релиз, к сожалению, не внёс ясность в этот вопрос.

Qashqai второго поколения для Европы собирается на заводе Nissan в британском Сандерленде. По идее здесь должны делать и «третий» Qashqai, но отсутствие договорённости в торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом после брекзита, возможно, заставила Nissan задуматься о переброске производства Qashqai на материк, чтобы избежать риска пошлинной наценки — этим, скорее всего, и объясняется отложенный на полгода дебют новинки.



Опубликованные сегодня картинки не дают никакой новой информации о дизайне — закамуфлированные прототипы нового Qashqai все уже давно видели благодаря фотошпионам, на базе их снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры внешности кроссовера третьего поколения. Единственный на данный момент тизер нового Qashqai с куском фары подтверждает верность прогноза Никиты. Известно, что новый Qashqai будет чуть крупнее нынешнего, объём багажника увеличится на 50 л (в европейской спецификации).



Пресс-служба Nissan сообщает, что Qashqai третьего поколения сохранит прежнюю модульную платформу CMF-C, но она существенно модернизирована: днище стало более гладким ради лучшей аэродинамики, а многорычажная задняя подвеска крепится к кузову через подрамник и резинометаллические втулки, что позволило уменьшить уровень шума и вибраций. Впрочем, многорычажная задняя подвеска положена только полноприводным версиям Qashqai, а переднеприводные, на которые в Европе приходится основной спрос, будут довольствоваться упрощённой полузависимой задней подвеской с поперечной торсионной балкой.



Кузов нового Qashqai на 60 кг легче и на 41% жестче предшественника. Это стало возможным благодаря более широкому использованию сверхвысокопрочных сталей в сочетании с алюминиевыми боковыми дверями, передними крыльями и капотом. Багажная дверь теперь изготовлена из композита, но что входит в его состав, не сообщается.

Интересное заявление сделано по силовым установкам: базовым мотором будет общая для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi бензиновая 1,3-литровая «тубочетвёрка», хорошо известная нам по кроссоверу Renault Arkana. На новом Qashqai она будет предлагаться в двух вариантах максимальной мощности (140 и 157 л.с., уточняет британский журнал Autocar) и в паре с 12-вольтовым (не 48!) стартер-генератором. О вариаторе в релизе — ни слова, но Autocar сообщает, что CVT будет идти в паре со 157-сильным мотором и полным приводом, а 140-сильный предложат в комбинации с передним приводом и МКП.



Вдобавок анонсирована гибридная трансмиссия e-Power, дебютировавшая на японском микровэне Nissan Note ещё в 2016 году (она же есть у обновлённого недавно кроссовера Nissan Kicks). Это означает, что Qashqai станет последовательным безрозеточным гибридом, у которого ДВС не имеет прямой связи с колёсами, а лишь молотит в установившемся режиме и генерирует электроэнергию, которая запасется в буферной литий-ионной батарее. Колёса вращает только электромотор, а управлять таким гибридом можно в одну педель, то есть акселератором, при отпускании которого начинается интенсивное замедление. Трансмиссия e-Power будет сочетаться только с передним приводом, но какой в пару к ней поставят мотор, пока неизвестно. Максимальная мощность гибридного кроссовера — 190 л.с. Дизельных Qashqai в Европе больше не будет, plug-in гибридных версий в ближайшее время не планируется.

Интересно, что Renault использует для своих гибридов более мудрёную гибридную схему E-Tech с трёхвальной коробкой передач и возможностью механической связи между ДВС и колёсами.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Разумеется, в новом Qashqai будет намного больше вспомогательной электроники, чем у нынешнего, но рассуждать о ней имеет смысл только после премьеры (она, скорее всего, пройдёт до Нового года). Что от европейского Qashqai достанется российскому, пока можно только гадать. Возможно, лишь рожки да ножки, так как запросы европейского и российского рынков с каждым годом расходятся всё дальше и могут вскоре стать несовместимыми.



В Европе Qashqai утратил статус самого популярного SUV, сейчас в статистике там лидируют

кроссоверы В-класса (Renault Captur, Peugeot 2008 и Ford Puma), да и в своём С-классе Qashqai проигрывает немецкому VW Tiguan. Примерно такая же ситуация и в России, несмотря на очень удачную прошлогоднюю модернизацию шасси Qashqai второго поколения. Рискнём предположить, что жить со «вторым» Qashqai нам предстоит ещё долго, может быть, даже до рестайлинга ещё не дебютировавшего кроссовера третьего поколения.

