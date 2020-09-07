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Туманные перспективы: новый Nissan Qashqai сильно задерживается

07.09.2020 110 0 0

Дебют популярного во многих странах компактного кроссовера третьего поколения ожидался в этом году, но теперь он под вопросом из-за проблем с основной сборочной площадкой в британском Сандерленде.

 

Nissan Qashqai второго поколения увидел свет в 2013 году и считается локомотивом продаж японской марки в Европе: за первую половину этого года, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 61 429 шт. — второе место в классе компактных SUV после Volkswagen Tiguan (71 811 шт.). Премьера «третьего» Кашкая ожидалась в сентябре и закамуфлированные предсерийные образцы многократно попадали в объективы фотошпионов — на основе этих снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры грядущей новинки.

Газета Financial Times со ссылкой на два анонимных источника внутри японской компании сообщает, что старт производства кроссовера третьего поколения на заводе в британском Сандерленде был намечен на октябрь этого года, а теперь сдвинут как минимум до апреля 2021 года.

Предприятие мощностью 500 тысяч машин в год более половины своей продукции отгружает в континентальную Европу (две трети этого объёма приходятся на модель Qashqai), но из-за коронакризиса и неопределённости торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом после брекзита постановка уже фактически готовой машины на конвейер затянулась.

Nissan Qashqai второго поколения

Понятно, что если правительства Туманного Альбиона и ЕС не договорятся о беспошлинной торговле, то собранные в Сандерленде машины в странах Евросоюза подорожают, что поставит под вопрос целесообразность британской сборки. Без этих договорённостей невозможно заключить контракты с поставщиками, а тем в свою очередь тоже нужно время на взаимодействие с субподрядчиками, так что апрель — это ещё очень оптимистичная дата.

Добавим, что сама компания Nissan находится в процессе масштабной реорганизации, нацеленной на сокращение затрат как внутри компании, так и в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным Reuters, японское правительство согласовало для Nissan кредит на сумму 6,7 млдр долларов, чтобы автопроизводитель справился с трудностями. Жертвой антикризисного плана стала марка Datsun, которая скоро исчезнет с российского рынка.

Nissan Qashqai второго поколения

За российскую судьбу нового Qashqai можно не бояться, у нас кроссовер третьего поколения непременно появится и будет локализован на заводе Nissan в Санкт-Петербурге вместе с родственным новым X-Trai, который уже дебютировал в США (здесь он известен под именем Rogue). В основе обеих новинок лежит прежняя модульная платформа CMF-C/D, то есть существенных изменений по части «железа» не ожидается, зато будет более современный и агрессивный дизайн, цифровая панель приборов и много новой вспомогательной электроники.

Из европейской линейки исчезнут дизельные модификации, а бензиновые турбомоторы войдут в состав гибридных силовых установок. В России же, скорее всего, японская марка останется верна атмосферным бензиновым двигателям, которые вызывают наибольшее доверие у потребителя.

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