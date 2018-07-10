Nissan признался в фальсификации данных об уровне выхлопа своих автомобилей

Судя по всему, ещё один автопроизводитель вводил в обман своих клиентов, когда указывал параметры вредных веществ, которые генерируются производимыми им автомобилями.

Как сообщает пресс-служба марки, в ходе выявленной проверки выяснилось, что во время проведения финальных тестов на конвейерах допускались нарушения процедур тестирования, что привело к массовому выпуску автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам Японии.

В ходе внутреннего разбирательства выяснилось, что стандартам не соответствуют практически все модели, за исключением суперкара GT-R, проверка в отношении которого ещё не завершилась. Также сообщается, что фальсификация длилась минимум с 2013 года.

Разбираться с этой ситуацией будет юридическая компания Nishimura & Asahi, которая, видимо, кроме выявления подобных автомобилей будет «отбивать» марку от исков клиентов. На данный момент установлено, что из стен пяти заводов марки выехали как минимум 900 автомобилей, которые не соответствовали требованиям законодательства Японии, судьба ещё 700 автомобилей остаётся под вопросом.

На фото: Nissan Qashqai на заводе марки в Сандерленде

Примечательно, что ранее Министерство транспорта Японии проводило на заводах марки обыски, с целью подтвердить информацию об отправке дилерам бракованных автомобилей. В результате этого Nissan был вынужден отозвать минимум 1,2 миллиона автомобилей, которые не прошли финальный «чек» на Nissan по полной программе.

Негативные новости в отношении Nissan обвалили акции компании с начала года на 11%, впрочем, это не слишком мешает бизнесу компании: в Европе, США и Китае реализация автомобилей Nissan находятся на высоком уровне, и спад продаж не фиксируется ни на одном из этих рынков.

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